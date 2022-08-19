Пиняев: «Скоро буду тренироваться с командой»

Нападающий «Крыльев Советов» рассказал, как проходит его курс реабилитации. У игрока был выявлен внезапный пневмотракс.

Реабилитация идет в штатном режиме. Бегаю, работаю с мячом. Все в порядке, скоро буду тренироваться с командой и радовать болельщиков уже не на фотосессии, а на поле.

Всем отвечаю: никакой травинки, рука не отнималась. Вы видите, что я перед вами стою, все хорошо. Было очень много поддержки. Мне очень приятно, я всем благодарен за это.

Эта травма такая же, как все, спокойно к ней отношусь. Все мы понимаем, что когда идешь в спорт, будут травмы. Мы все у себя в голове к этому готовы. Знаем, что будут такие периоды, когда будем тренироваться не только с командой, но и отдельно на каких‑то специализированных тренировках.