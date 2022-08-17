Мозес успешно прооперирован. Восстановление займёт около шести месяцев

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Виктор Мозес успешно прооперирован.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес успешно перенес операцию в Германии. Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.
Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.