Мозес успешно прооперирован. Восстановление займёт около шести месяцев

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник успешно прооперирован.

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес успешно перенес операцию в Германии. Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.

Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!