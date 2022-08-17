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Мозес успешно прооперирован. Восстановление займёт около шести месяцев

сегодня, 15:44

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Виктор Мозес успешно прооперирован.

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес успешно перенес операцию в Германии. Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.

Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!

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