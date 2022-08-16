Семак рассказал об игроках, которые не сыграют против «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу предстоящей игры против «Торпедо» в шестом туре РПЛ.
Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.
«Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.
Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы.
Как думаете, Торпедо Москва вылетит из РПЛ по итогам сезона?
Как думаете, Торпедо Москва вылетит из РПЛ по итогам сезона?
Дэвид, вы аватар поменяли? Я сразу, как-то не въехал.
Дэвид, вы аватар поменяли? Я сразу, как-то не въехал.
И не говори, я так за него переживаю. Кроме этих двух, в Зените играть некому, а тут- Торпедо!!! Лучше технарь получить, чем позориться. Думаю, крупняк Питеру обеспечен....
И не говори, я так за него переживаю. Кроме этих двух, в Зените играть некому, а тут- Торпедо!!! Лучше технарь получить, чем позориться. Думаю, крупняк Питеру обеспечен....
Эта проблема не даёт Семаку покоя, ночи🌙 без сна 😴 , нервы на пределе . А до 21.08 ещё ой как далеко !) Врачи команды собрались на консилиум , переживают за здоровье главного тренера . Воо оно как !)
Придётся руководству клуба купить ещё пару бразильцев в срочном порядке.
Эта проблема не даёт Семаку покоя, ночи🌙 без сна 😴 , нервы на пределе . А до 21.08 ещё ой как далеко !) Врачи команды собрались на консилиум , переживают за здоровье главного тренера . Воо оно как !)
Придётся руководству клуба купить ещё пару бразильцев в срочном порядке.