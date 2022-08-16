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Семак рассказал об игроках, которые не сыграют против «Торпедо»

сегодня, 17:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо21.08.2022 в 17:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу предстоящей игры против «Торпедо» в шестом туре РПЛ.

Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.

«Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.

Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:09
И без этих игроков есть кому играть.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:06
Здравствуйте, Capral. Да, поменял, решил что пора.

Как думаете, Торпедо Москва вылетит из РПЛ по итогам сезона?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:01
Торпедо ни в грошь не ставят.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:49
Духовные силы в лице Дюкова и Алаева всегда на страже !)) Враг не пройдёт, победа будет за Зенитом !)
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:48, ред.
Дэвид, моё Почтение!!!
Дэвид, вы аватар поменяли? Я сразу, как-то не въехал.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:46
Приветище, Дружище!!!
И не говори, я так за него переживаю. Кроме этих двух, в Зените играть некому, а тут- Торпедо!!! Лучше технарь получить, чем позориться. Думаю, крупняк Питеру обеспечен....
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:45
Духовные силы помогут легендарному адмиралу невского флота покорить автозаводцев Москвы. Мальме покорился, как никак, так что поднять паруса, золото удивительной страны по имени РПЛ ждёт.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:38, ред.
Привет дружище. ✊️
Эта проблема не даёт Семаку покоя, ночи🌙 без сна 😴 , нервы на пределе . А до 21.08 ещё ой как далеко !) Врачи команды собрались на консилиум , переживают за здоровье главного тренера . Воо оно как !)
Придётся руководству клуба купить ещё пару бразильцев в срочном порядке.
Capral
Capral
сегодня в 17:37
Мда, дожились, иронизируем с Торпедо.... Такой клуб убили, с...и!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:32
Даже не представляю, как они играть будут с Торпедо без этих игроков??? Лучше сразу на игру не выходить....
shlomo
shlomo
сегодня в 17:09
Думаю, что против Торпедо это не критично
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:08
С Торпедо можно сыграть и вторым составом .
wykwtr26yevm
wykwtr26yevm
сегодня в 17:05
Без них разберутся
Гость
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