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В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении Пиняева

сегодня, 13:07

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может вернуться на поле уже в сентябре. У футболиста диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс

«Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве.

Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», – сообщила пресс-служба самарского клуба.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:08
Название травмы ну очень непонятное.
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