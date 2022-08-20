«Челси» хочет купить Магуайра

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сегодня, 08:07

«Челси» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

Лондонцы уже направили «дьяволам» официальный запрос на трансфер игрока. Данный переход может состояться в рамках сделки па аренде манкунианцами полузащитника Кристиана Пулишича. Приоритетом для «синих» остается футболист «Лестера» Уэсли Фофана, но интерес к Магуайру также серьезен.