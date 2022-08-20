«Челси» хочет купить Магуайра

«Челси» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
Лондонцы уже направили «дьяволам» официальный запрос на трансфер игрока. Данный переход может состояться в рамках сделки па аренде манкунианцами полузащитника Кристиана Пулишича. Приоритетом для «синих» остается футболист «Лестера» Уэсли Фофана, но интерес к Магуайру также серьезен.
Харри Магуайр пополнил состав МЮ в 2019 году за 80 миллионов фунтов.
не в мю может перестанет быть бревном
не в мю может перестанет быть бревном
«Капитану» МЮ цена от силы миллионов 25-30 в евро.
«Капитану» МЮ цена от силы миллионов 25-30 в евро.