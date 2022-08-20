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«Челси» хочет купить Магуайра

сегодня, 08:07

«Челси» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

Лондонцы уже направили «дьяволам» официальный запрос на трансфер игрока. Данный переход может состояться в рамках сделки па аренде манкунианцами полузащитника Кристиана Пулишича. Приоритетом для «синих» остается футболист «Лестера» Уэсли Фофана, но интерес к Магуайру также серьезен.

Харри Магуайр пополнил состав МЮ в 2019 году за 80 миллионов фунтов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:13
вот оно как бывает))) ну а че если Зюба работу нашел то и на Магуайра покупатель нашелся))
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:01
Господи, только бы это оказалось правдой...
uzr25mbssc9h
uzr25mbssc9h
сегодня в 08:47
в лестере был хорош. недаром купили за 80
не в мю может перестанет быть бревном
DXTK
DXTK
сегодня в 08:36
Тен Хага делает все чтобы угодить Роналду, убирает Магвайера, чтобы капитанскую повязку отдать ему.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 08:34
А может Грановская забухала ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:33, ред.
Да бред СМИ. Тот же свой Чалоба и то по лучше.
«Капитану» МЮ цена от силы миллионов 25-30 в евро.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:32
«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
t2k
t2k ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:31
Тот то кривоногий, а этот ещё и квадратноголоввй))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:22
Такое ощущение, что на место Грановской посадили наркомана
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:20
Да пусть покупают
Elliada
Elliada
сегодня в 08:14
Одного кривоногого купили (Стерлинга), хотят еще одного?
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