Тен Хаг: «Роналду входит в планы „Манчестер Юнайтед“»

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сегодня, 16:55

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о будущем португальского форварда , которого связывают с уходом из клуба.

«Повторюсь, Роналду входит в наши планы. Это все, что я могу сказать. Что касается слухов о Каземиро, я не буду отвечать. Мне нечего сказать по этому поводу», — сказал Тен Хаг.