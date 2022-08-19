Тен Хаг: «Роналду входит в планы „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем португальского форварда Криштиану Роналду, которого связывают с уходом из клуба.
«Повторюсь, Роналду входит в наши планы. Это все, что я могу сказать. Что касается слухов о Каземиро, я не буду отвечать. Мне нечего сказать по этому поводу», — сказал Тен Хаг.
А что же на деле? Невнятная трансферная компания, центрбек под метр семьдесят пять, вечно недовольный Роналду, раздрай в раздевалке, последнее место после 2 туров, худшая разница забитых-пропущенных. В графе забитые вообще ни одного мяча, только автогол соперника. Капитан Магуайер вообще отдельный, большой респект Эрику.
И самое главное - вообще не понятно, во что планирует играть Тен Хаг. Такого неоднозначного впечатления не оставлял ни один из главных тренеров минувших дней... Болелы МЮ, я с вами, надеюсь на нового Фергюсона
А что же на деле? Невнятная трансферная компания, центрбек под метр семьдесят пять, вечно недовольный Роналду, раздрай в раздевалке, последнее место после 2 туров, худшая разница забитых-пропущенных. В графе забитые вообще ни одного мяча, только автогол соперника. Капитан Магуайер вообще отдельный, большой респект Эрику.
И самое главное - вообще не понятно, во что планирует играть Тен Хаг. Такого неоднозначного впечатления не оставлял ни один из главных тренеров минувших дней... Болелы МЮ, я с вами, надеюсь на нового Фергюсона