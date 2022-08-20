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Карраско может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:46

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» могут сделать предложение о переходе игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Карраско провёл 44 матча за «Атлетико», записав на свой счёт 6 голов и 7 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:49
Карраско классный игрок. Рад, что он не задержался надолго в Китае и вернулся, не хватает конечно стабильности, но когда в форме, он неудержим, техника потрясающая.
Если это правда , то будет шикарный трансфер. Карраско очень хороший игрок. Лучше его за 30, чем Антони за 70-80 кота в мешке
Он вроде как вингер и может закрыть всю бровку при игре в 3 ЦЗ. Но ЭТХ так играть не собирается. Но, честно говоря, ни разу не впечатлял, когда я видел его игры.
Гость
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