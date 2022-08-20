Карраско может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:46

Полузащитник «Атлетико» заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» могут сделать предложение о переходе игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Карраско провёл 44 матча за «Атлетико», записав на свой счёт 6 голов и 7 результативных передач.