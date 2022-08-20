«Урал» в первом матче при Ганчаренко в меньшинстве уступил «Пари НН»

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сегодня, 14:56

«Урал» уступил «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Это был первый матч для уральцев после возвращения на пост главного тренера Виктора Ганчаренко. Единственный мяч забил Иброгимхалил Юлдошев на 79-й минуте матча. С 62-й минуты «Урал» играл в меньшинстве — за две желтые карточки с поля был удален Андрей Егорычев.