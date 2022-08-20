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«Урал» в первом матче при Ганчаренко в меньшинстве уступил «Пари НН»

сегодня, 14:56
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Урал» уступил «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Это был первый матч для уральцев после возвращения на пост главного тренера Виктора Ганчаренко. Единственный мяч забил Иброгимхалил Юлдошев на 79-й минуте матча. С 62-й минуты «Урал» играл в меньшинстве — за две желтые карточки с поля был удален Андрей Егорычев.

После матча «Урал» замыкает таблицу РПЛ (1 пункт), «Пари НН» расположился на 12-й строчке (5 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:21
Через пару тройку туров посмотрим
Futurista
Futurista
сегодня в 15:18
У Ганчара "Урал" на завелся)...с толкача надо было...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:13
Праильно. Сейчас бульба должен отчалить в Минск и не брать трубки на уркагана Иванова)). Потом приехать в екат получить дрозда от него и снова числится великим безработным картопляным Мауриньо))
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 15:05
Токсичный бульбаш и месяца не уживется с самодуристым бигбоссом Гришманом Ивансоном :))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:02
Мои поздравления НН!!!
Это победа в честь дня города!!!
А В. Ганчар вытащит Урал.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:01, ред.
Это только начало. Урал в ФНЛ уже одной ногой
Гость
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