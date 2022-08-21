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«Зенит» 17 матчей не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ

сегодня, 20:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Зенит» продлил серию матчей без поражений против клубов из Москвы в РПЛ.

В шестом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Торпедо» (2:0), серия продлена до 17 игр, в которых клуб из Санкт-Петербурга одержал 12 побед и 5 раз сыграл вничью.

«Зенит» обновил свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 матчей подряд с 1992 по 1995 год.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 21:50
У Зенита всё впереди!)
YVG
YVG
сегодня в 21:30
В Москве давно не играют в футбол, коррупция его съела.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:24
Между Питером и Москвой вечная тяжба. Питерские победу над Москвой ценят даже выше чемпионства. В этом ракурсе Зениту сложнее, чем Спартаку. Спартак боролся только с остальными московскими клубами, а Зенит ещё и с ним самим. Правда эти победы и чемпионство имеют общий корень в том, что московские клубы, борясь между собой, продвигают Зенит в чемпионы.
xоxol
xоxol
сегодня в 21:10
Вообщем так или иначе Зенит с победой. Заслуженной кто бы там чего не трындел, вымученной можно даже сказать. Как-то не "перло" сегодня, но разница в уровне команд все же решает даже при таком нефарте, она (разница) оказалась больше невезения.
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
сегодня в 21:09
а где вы видели зенит?
xоxol
xоxol ответ sten312 (раскрыть)
сегодня в 21:07
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    сегодня в 21:04
    Московские клубы...
    sten312
    sten312 ответ xоxol (раскрыть)
    сегодня в 21:01
    Зенит не такой- честный и кукуянонезависимый.Спартак не люблю,он зениту окно в евро..извиняюсь,в судейскую прорубил.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 20:41
    Это далеко не показатель...
    xоxol
    xоxol ответ sten312 (раскрыть)
    сегодня в 20:41
    Ага, особенно это верно про серию спартака в 90х. Там вообще не заморачивались, прям на матч привозили дипломаты с купюрами)
    Аспект
    Аспект
    сегодня в 20:40
    Ну так у политпроекта такой ресурс в Маааскве, что всем не рекомендуется через поребрик перешагивать. )))
    Кукуяны не дадут соврать.
    xоxol
    xоxol ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 20:39
    И на что он провоцирует?
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 20:32
    провокационный заголовок вообще-то
    sten312
    sten312
    сегодня в 20:29
    А статистика эта с учетом кукуяна и ему подобных свистунов?
    Амбраz
    Амбраz
    сегодня в 20:27
    более 11 лет спартак не способен выиграть у Зенита в Санкт-Петербурге!!!
    цска чуть поменьше...
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 20:24
    Московские клубы уже как бы угрозы давно не предоставляют, с юга еще могут, но точно не оттуда
    Гость
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