«Зенит» 17 матчей не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ

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сегодня, 20:19

«Зенит» продлил серию матчей без поражений против клубов из Москвы в РПЛ .

В шестом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Торпедо» (2:0), серия продлена до 17 игр, в которых клуб из Санкт-Петербурга одержал 12 побед и 5 раз сыграл вничью.

«Зенит» обновил свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 матчей подряд с 1992 по 1995 год.