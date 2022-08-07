ЦСКА выдал лучший старт в РПЛ за последние 7 сезонов

Московский ЦСКА в текущем сезоне выдал лучший старт в РПЛ с сезона 2015/2016.
На данный момент после четырёх туров ЦСКА лидирует, имея 10 очков в активе. Армейцы победили «Урал», «Сочи» и «Факел», сыграли вничью с «Пари НН».
В сезоне 2015/2016, когда ЦСКА стал чемпионом, армейцы выиграли первые 4 матча у «Рубина», «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара». В том сезоне ЦСКА впервые потерял очки в 8-м туре, впервые проиграл — в 15-м.
А мне говорили, что мы обыграли никакущий Краснодар и спаслись с Ахматом, но теперь то вы увидели возможности этих команд?
А мне говорили, что мы обыграли никакущий Краснодар и спаслись с Ахматом, но теперь то вы увидели возможности этих команд?
ЦСКА,как и 99% команд РФколхоз лиги не кому не интересны,игры нет все ужасно!
Где усатый со своей лигой?
Пора бы уже в межсезонья на сборах организовывать турнир между желающими клубами СНГ,Турции,Китая и т.д иначе совсем загнется наша деревенская лига
ЦСКА,как и 99% команд РФколхоз лиги не кому не интересны,игры нет все ужасно!
Где усатый со своей лигой?
Пора бы уже в межсезонья на сборах организовывать турнир между желающими клубами СНГ,Турции,Китая и т.д иначе совсем загнется наша деревенская лига
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
Отсутствуют история встреч.
Отсутствуют история встреч.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
Отсутствует история встреч.
Отсутствует история встреч.