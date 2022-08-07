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ЦСКА выдал лучший старт в РПЛ за последние 7 сезонов

сегодня, 10:47

Московский ЦСКА в текущем сезоне выдал лучший старт в РПЛ с сезона 2015/2016.

На данный момент после четырёх туров ЦСКА лидирует, имея 10 очков в активе. Армейцы победили «Урал», «Сочи» и «Факел», сыграли вничью с «Пари НН».

В сезоне 2015/2016, когда ЦСКА стал чемпионом, армейцы выиграли первые 4 матча у «Рубина», «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара». В том сезоне ЦСКА впервые потерял очки в 8-м туре, впервые проиграл — в 15-м.

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02 августаВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии6
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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:46
То ли дело Оренбург и Урал! Про судейскую победу над Краснодаром даже говорить смешно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:33, ред.
Просто произнесите вслух эти слова и постарайтесь не засмеяться : Урал, Факел, сочи, пари...... пхах))))

А мне говорили, что мы обыграли никакущий Краснодар и спаслись с Ахматом, но теперь то вы увидели возможности этих команд?
y6f5yv73taa4
y6f5yv73taa4
сегодня в 11:20
Старт хорошо но финиш лучше!!!!
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 11:14, ред.
Начало старта мы уже проходили,после всегда спад.
ЦСКА,как и 99% команд РФколхоз лиги не кому не интересны,игры нет все ужасно!
Где усатый со своей лигой?
Пора бы уже в межсезонья на сборах организовывать турнир между желающими клубами СНГ,Турции,Китая и т.д иначе совсем загнется наша деревенская лига
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:04
НН надо было обыгрывать,тогда я был бы вообще счастлив!
agent.Smith.
agent.Smith.
сегодня в 10:58
Матч Ростов-Оренбург.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
agent Smith.
agent Smith.
сегодня в 10:56
Матч Динамо Мх-Шинник.
Отсутствуют история встреч.
agentSmith
agentSmith
сегодня в 10:53
Матч Верона-Бари.
В истории встреч отсутствуют сведения о последних домашних и выездных играх команд.
agent.Smith
agent.Smith
сегодня в 10:49
Матч Волга-КУбань.
Отсутствует история встреч.
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