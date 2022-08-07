ЦСКА выдал лучший старт в РПЛ за последние 7 сезонов

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сегодня, 10:47

Московский ЦСКА в текущем сезоне выдал лучший старт в РПЛ с сезона 2015/2016.

На данный момент после четырёх туров ЦСКА лидирует, имея 10 очков в активе. Армейцы победили «Урал», «Сочи» и «Факел», сыграли вничью с «Пари НН».