Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСуперкубок УЕФА 2022

Анчелотти завоевал Суперкубок УЕФА как тренер в рекордный 4-й раз

сегодня, 00:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА (4).

63-летний итальянец по этому показателю обошел тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, у которого три победы в турнире.

Все новости
ЦСКА выдал лучший старт в РПЛ за последние 7 сезонов
07 августа
Соболев установил личный рекорд в матче с «Уралом»
07 августа
«Локомотив» установил личный антирекорд по пропущенным голам
07 августа
Акинфеев установил рекорд России по числу матчей в элите
06 августа
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
06 августа
Мане — первый игрок «Баварии» за 10 лет, забивший в двух стартовых играх
06 августа
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:31
Папа Карло просто молодец
протон
протон
сегодня в 00:30
Дон Карло на классе забрал Суперкубок..
Великий тренер, рад, что он реанимировал карьеру, которая казалось бы идёт к завершению после перехода в Эвертон.
почти 20 лет назад и сейчас! Это реально круто!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:23
И это после того, как он стал первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ, да)

Надеюсь, в новом сезоне Анчи тоже без трофеев не останется) По крайней мере, у "Реала" огромная уверенность в себе и запас сил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 