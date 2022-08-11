Анчелотти завоевал Суперкубок УЕФА как тренер в рекордный 4-й раз

Наставник «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА (4).
63-летний итальянец по этому показателю обошел тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, у которого три победы в турнире.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА (4).
63-летний итальянец по этому показателю обошел тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, у которого три победы в турнире.
Великий тренер, рад, что он реанимировал карьеру, которая казалось бы идёт к завершению после перехода в Эвертон.
почти 20 лет назад и сейчас! Это реально круто!
Великий тренер, рад, что он реанимировал карьеру, которая казалось бы идёт к завершению после перехода в Эвертон.
почти 20 лет назад и сейчас! Это реально круто!
Надеюсь, в новом сезоне Анчи тоже без трофеев не останется) По крайней мере, у "Реала" огромная уверенность в себе и запас сил.
Надеюсь, в новом сезоне Анчи тоже без трофеев не останется) По крайней мере, у "Реала" огромная уверенность в себе и запас сил.