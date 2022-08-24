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Экс-нападающий «Лацио» может перейти в «Спартак»

вчера, 20:43

Нападающий Бальде Кейта может перейти в «Спартак».

Речь идет о возможном переходе в качестве свободного агента. Однако данную информацию не подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло, равно как и «Спартак».

Зарплата сенегальца может составить 1,5 млн евро. В прошлом сезоне игрок принял участие в 26 матчах за «Кальяри», забив 3 гола и отдав 2 голевых паса.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:53
Утки где то пролетали.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:37
Слухи могут и не подтвердиться.
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:56
Привет, Макс)
По Горшкову спорно - нужен ли он нам? Или опять трансфер ради трансфера, чтобы через 3 года очередной Цорн рамторнал кнтракты?))
А Шарам растренирован и не собран. И если первый пункт можно понять, т.к. начал позже тренироваться, то со вторым вопросы. А жаль, нап очень толковый, действительно может разрывать лигу. Его (в лучшей форме) и Мозеса явно не хватило в игре с Динамо.
YVG
YVG
вчера в 23:06
Зулус то сам об этом хоть знает?
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:34
А мне хочется видеть больше отечественных игроков а не негров гастарбайтеров
ABir
ABir
вчера в 22:18
Может стать, но информация не подтверждена
makkie
makkie ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 22:15
Привет, Олег!

Сдаётся мне, что слухи об уходе Шамара не лишены смысла. Да и судя по его настроению сейчас, он мыслями не в Спартаке. Растренированный и особо не помощник. Мы то знаем, как Шамар умеет разрывать в атаке, и забивать голы на любой вкус. А тут прям мёртвый...
Тоже не хочется, чтобы он уходил. Но, видимо, ищут ему замену среди других угольков. Уже всплыло две кандидатуры - Ганаго и Бальде. Возможно, завтра узнаем о новых кандидатах.

З.Ы. Крылья взяли Зотова из Рубина, так что похоже и Горшкова скоро в Спартаке увидим. Он как раз не играл в последнем матче - по всей видимости решается вопрос с переходом в Спартак.
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:05
Вызывает вопросы не только кандидатура Бальде, но и сам факт попытки купить еще одного нападающего. Руководство хочет повысить конкуренцию? Усилить состав? Или может Шамар реально покинет Спартак? Последний вариант как-то огорчает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 22:00
не плохо бы, а то в магию Соболева судьи уже не верят, нужен новый исполнитель
sten312
sten312 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:59
В смысле-черный дельфин?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Внешне похож на смесь Куинси и Соболева, значит наш
makkie
makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:40
Вот и хочется побольше интересных трансферов.
Кейта, конечно, может еще психануть и заявить о себе - но сейчас это игрок с ярмарки, который не особо прижился в Италии.
Куда лучше брать таких футболистов как Карраскаль, например.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24
Опять утятина сырая .)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:21
Спросите у блондинки с Тверской.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:13
Неужели нет более сильного варианта?! Это же уже давно сбитый летчик
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:53
да пусть хоть Россию посмотрит...
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:52
А что такого? Мало таких трансферов? И не только у Вас!
makkie
makkie
вчера в 20:51
Думаю, утка!
Карьера у Бальде идёт по нисходящей, значит и мотивация не самая высокая. Смысл брать такого игрока?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:47
Никто не подтвердил но кто то сказал.
Гость
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