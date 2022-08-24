Экс-нападающий «Лацио» может перейти в «Спартак»

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вчера, 20:43

Нападающий может перейти в «Спартак».

Речь идет о возможном переходе в качестве свободного агента. Однако данную информацию не подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло, равно как и «Спартак».

Зарплата сенегальца может составить 1,5 млн евро. В прошлом сезоне игрок принял участие в 26 матчах за «Кальяри», забив 3 гола и отдав 2 голевых паса.