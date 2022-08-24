Экс-нападающий «Лацио» может перейти в «Спартак»

Нападающий Бальде Кейта может перейти в «Спартак».
Речь идет о возможном переходе в качестве свободного агента. Однако данную информацию не подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло, равно как и «Спартак».
Зарплата сенегальца может составить 1,5 млн евро. В прошлом сезоне игрок принял участие в 26 матчах за «Кальяри», забив 3 гола и отдав 2 голевых паса.
Сдаётся мне, что слухи об уходе Шамара не лишены смысла. Да и судя по его настроению сейчас, он мыслями не в Спартаке. Растренированный и особо не помощник. Мы то знаем, как Шамар умеет разрывать в атаке, и забивать голы на любой вкус. А тут прям мёртвый...
Тоже не хочется, чтобы он уходил. Но, видимо, ищут ему замену среди других угольков. Уже всплыло две кандидатуры - Ганаго и Бальде. Возможно, завтра узнаем о новых кандидатах.
З.Ы. Крылья взяли Зотова из Рубина, так что похоже и Горшкова скоро в Спартаке увидим. Он как раз не играл в последнем матче - по всей видимости решается вопрос с переходом в Спартак.
Сдаётся мне, что слухи об уходе Шамара не лишены смысла. Да и судя по его настроению сейчас, он мыслями не в Спартаке. Растренированный и особо не помощник. Мы то знаем, как Шамар умеет разрывать в атаке, и забивать голы на любой вкус. А тут прям мёртвый...
Тоже не хочется, чтобы он уходил. Но, видимо, ищут ему замену среди других угольков. Уже всплыло две кандидатуры - Ганаго и Бальде. Возможно, завтра узнаем о новых кандидатах.
З.Ы. Крылья взяли Зотова из Рубина, так что похоже и Горшкова скоро в Спартаке увидим. Он как раз не играл в последнем матче - по всей видимости решается вопрос с переходом в Спартак.
По Горшкову спорно - нужен ли он нам? Или опять трансфер ради трансфера, чтобы через 3 года очередной Цорн рамторнал кнтракты?))
А Шарам растренирован и не собран. И если первый пункт можно понять, т.к. начал позже тренироваться, то со вторым вопросы. А жаль, нап очень толковый, действительно может разрывать лигу. Его (в лучшей форме) и Мозеса явно не хватило в игре с Динамо.
По Горшкову спорно - нужен ли он нам? Или опять трансфер ради трансфера, чтобы через 3 года очередной Цорн рамторнал кнтракты?))
А Шарам растренирован и не собран. И если первый пункт можно понять, т.к. начал позже тренироваться, то со вторым вопросы. А жаль, нап очень толковый, действительно может разрывать лигу. Его (в лучшей форме) и Мозеса явно не хватило в игре с Динамо.