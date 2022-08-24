Агент Новосельцева: «Ведём работу по трудоустройству Ивана»

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал о планах своего клиента.
Скоро услышите всю конкретику по Ивану. Мы ведем работу по трудоустройству как на российском, так и на зарубежном рынке. Как только согласуем все детали, так все скажем.
Но как раз в те года Зенит, извините за сравнение был как "сорока", хватал всё подряд, что более менее блестело.
Вот и случай с Новосельцевым был такой. Он не был надёжен, но Ростов тогда был на подъеме и вызов в сборную в основном на товарищеские матчи, единственным официальным был проигранный матч с Австрия отборочный матч ЧЕ-2016. Как раз Новосельцев стоял и наблюдал как игроки Австрии с нескольких попыток всё таки забили гол. Сделай всего один шаг вперёд и гола бы не было.
А потом он не хотел уходить из Зенита, предпочитая получать большую зарплату, а не играть в футбол.
По сути его карьера уже тогда закончилась. Вряд ли он сейчас найдёт серьёзный клуб.
Но как раз в те года Зенит, извините за сравнение был как "сорока", хватал всё подряд, что более менее блестело.
Вот и случай с Новосельцевым был такой. Он не был надёжен, но Ростов тогда был на подъеме и вызов в сборную в основном на товарищеские матчи, единственным официальным был проигранный матч с Австрия отборочный матч ЧЕ-2016. Как раз Новосельцев стоял и наблюдал как игроки Австрии с нескольких попыток всё таки забили гол. Сделай всего один шаг вперёд и гола бы не было.
А потом он не хотел уходить из Зенита, предпочитая получать большую зарплату, а не играть в футбол.
По сути его карьера уже тогда закончилась. Вряд ли он сейчас найдёт серьёзный клуб.