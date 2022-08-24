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Агент Новосельцева: «Ведём работу по трудоустройству Ивана»

вчера, 10:03

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал о планах своего клиента.

Скоро услышите всю конкретику по Ивану. Мы ведем работу по трудоустройству как на российском, так и на зарубежном рынке. Как только согласуем все детали, так все скажем.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:44
Процент свой тоже хочет заработать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:39
Новосельцев провёл в своей карьере один нормальный сезон (2015/16 Ростов) и сразу же получил предложение от Зенита.
Но как раз в те года Зенит, извините за сравнение был как "сорока", хватал всё подряд, что более менее блестело.
Вот и случай с Новосельцевым был такой. Он не был надёжен, но Ростов тогда был на подъеме и вызов в сборную в основном на товарищеские матчи, единственным официальным был проигранный матч с Австрия отборочный матч ЧЕ-2016. Как раз Новосельцев стоял и наблюдал как игроки Австрии с нескольких попыток всё таки забили гол. Сделай всего один шаг вперёд и гола бы не было.
А потом он не хотел уходить из Зенита, предпочитая получать большую зарплату, а не играть в футбол.
По сути его карьера уже тогда закончилась. Вряд ли он сейчас найдёт серьёзный клуб.
YVG
YVG
вчера в 11:20
Абсолютно бесполезный игрок для любой команды.
112910415
112910415
вчера в 10:44
а какие навыки и умения есть у этого человека ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:41
О,блин,жив,курилка! Очередной "кащей бессмертный от футбола" появился.
32united
32united ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:19
Доброго времени суток! Всегда радостно видеть "наших" футболистов в Европе. Но Ивану уже 30 лет. Разве что в Турции им заинтересуются. После перехода в Зенит, все пошло наперекосяк... А жаль... Перспективный был игрок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:13
Новосельцев нарасхват!? Как же ему кар ьеру испортил переход из Ростова в Зенит. Был игроком сборной а сейчас никому не нужен. Как и Набиулин и десяток других.
shlomo
shlomo
вчера в 10:07
Посмотрим что наработает агент
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
В Европу его надо !
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