Ирматов вошёл в состав ЭСК РФС

Равшан Ирматов вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Ирматов стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо него, в состав комиссии также входят глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов и Эдуард Малый.
А перечисленные Вами футболисты это конечно гордость узбекского футбола, можно и Касымова добавить в этот список, но это легенды 20-ого века
А перечисленные Вами футболисты это конечно гордость узбекского футбола, можно и Касымова добавить в этот список, но это легенды 20-ого века