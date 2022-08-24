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Ирматов вошёл в состав ЭСК РФС

вчера, 22:15

Равшан Ирматов вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Ирматов стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо него, в состав комиссии также входят глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов и Эдуард Малый.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:54
Без Касымова просто никак. Лидер чемпионской Алании ! Супер игрок с великолепным дриблингом, видением поля , отличные штрафные в его исполнении приравнивались к пенальти. Уникальный игрок.
Gahi
Gahi ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Было достаточно достойных футболистов в составе команды "Пахтакора" такие как Владимир Фёдоров, Михаил Ан, Василис Хадзипанагис (Лакис) и др. Лучший футболист Греции второй половины ХХ века Василис Хадзипанагис родился в Ташкенте 26 октября 1954 года. В 1972 году Василис был приглашён в "Пахтакор" и в 17 лет стал игроком основного состава. В связи с тем, что он демонстрировал классную игру, его ещё называли "Хаджи". Выступал за "Пахтакор" до конца сезона 1975 года, Лакис затем переехал с семьёй на историческую родину в Грецию, где успешно выступал за клуб из города Салоники "Ираклис". В июне 1984 года Лакиc также выступал в составе сборной мира вместе с Францем Беккенбауэром, Марио Кемпесом, Кевином Киганом и Питером Шилтоном в матче против команды "Нью-Йорк Космос". В матче в США он вышел на поле в качестве футболиста "Пахтакора": он сам попросил, чтоб его объявили именно так, и просьбу выполнили. Так что у болельщиков команды "Пахтакора" и Узбекского футбола, есть достаточно игроков кем можно гордиться. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
А может лучше будет, если сделать его главой?
протон
протон
сегодня в 00:20
Лучше бы просто возглавил судейский комитет. Единственный судья в матчах которого ни единой ошибки не видел.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:42
Когда он впервые засветился на ЧМ, то сразу очень понравился манерой судейства , уверенностью. Классный рефери.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
ПРиятное впечатление своей работой оставил.Пусть и тут "улучшает породу".
старина
старина
вчера в 23:00
Чо то я ему даже сочувствую
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:40
Я же уточнил, что в 21-м веке
А перечисленные Вами футболисты это конечно гордость узбекского футбола, можно и Касымова добавить в этот список, но это легенды 20-ого века
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:36
Теперь точно попрёт...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:33
А Абдураимов, Красницкий, Пшеничников - блестящие футболисты разве не гордость Узбекистана? Равшан , конечно классный арбитр, но играть в футбол не легче, чем судить.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:28
Равшан Эрматов- это лучшее что было в узбекском футболе в 21-м веке!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:26
Ну судья был топовый, главное что бы не превратился в заурядного чинушу...
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