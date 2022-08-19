Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Николай Савичев — новый главный тренер «Торпедо»

сегодня, 17:38

Пресс-служба «Торпедо» объявила, что новым главным тренером клуба стал Николай Савичев.

Николай Николаевич Савичев — главный тренер «Торпедо». В тренерский штаб черно-белых вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

Все новости
ОфициальноГеркус стал президентом «Торпедо»
Вчера, 21:19
ОфициальноМаслов ушёл с поста президента «Торпедо»
Вчера, 19:25
ОфициальноПопов — главный тренер «Уфы»
Вчера, 16:46
ОфициальноКовардаев — новый главный тренер «Торпедо»
Вчера, 13:29
ОфициальноБородюк покинул пост главного тренера «Торпедо»
Вчера, 09:32
Официально«Уфа» объявила об уходе Томарова с должности главного тренера клуба
17 августа
Сортировать
Все комментарии
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 17:54
Вы не понимаете, это просто пресс-секретарь торпедовцев закашлялся:
- Новым тренером будет кхе...
- Кержаков?
- Кхо...
- Ковардаев?!
- Кх-кх... Извините. Савичев.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:53
Помню игру братьев близнецов Юрия и Николая Савичевых, хорошие футболисты.
А знаменитая фраза "Юра, забивай, я тебя умоляю!" от Владимира Маслаченко
навеки стала родной для всего советского народа.
Юра подался на запад, а Николай остался в родном Торпедо, отдав ему всю свою жизнь.
И вот наконец то ему доверили мостик капитана.
Не знаю, что получиться, но хочу пожелать Николаю Николаевичу удачи!
Vadik
Vadik
сегодня в 17:51
Он уже вроде тренировал и у него неплохо получалось.
Capral
Capral
сегодня в 17:42
Игрок был симпатичный, посмотрим, какой он тренер. Удачи ТОРПЕДО!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:41
Ну хоть торпедовца выбрали.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:41
Пусть у него все получится
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 17:39
Вчера же Ковардаев был?
makkie
makkie
сегодня в 17:39
Ну вот, а то Кержаков, Кержаков )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 