Николай Савичев — новый главный тренер «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила, что новым главным тренером клуба стал Николай Савичев.
Николай Николаевич Савичев — главный тренер «Торпедо». В тренерский штаб черно-белых вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.
- Новым тренером будет кхе...
- Кержаков?
- Кхо...
- Ковардаев?!
- Кх-кх... Извините. Савичев.
- Новым тренером будет кхе...
- Кержаков?
- Кхо...
- Ковардаев?!
- Кх-кх... Извините. Савичев.
А знаменитая фраза "Юра, забивай, я тебя умоляю!" от Владимира Маслаченко
навеки стала родной для всего советского народа.
Юра подался на запад, а Николай остался в родном Торпедо, отдав ему всю свою жизнь.
И вот наконец то ему доверили мостик капитана.
Не знаю, что получиться, но хочу пожелать Николаю Николаевичу удачи!
А знаменитая фраза "Юра, забивай, я тебя умоляю!" от Владимира Маслаченко
навеки стала родной для всего советского народа.
Юра подался на запад, а Николай остался в родном Торпедо, отдав ему всю свою жизнь.
И вот наконец то ему доверили мостик капитана.
Не знаю, что получиться, но хочу пожелать Николаю Николаевичу удачи!