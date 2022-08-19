«Урал» опомнился и может выбраться из ямы, «Торпедо» не поможет даже новый тренер

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сегодня, 22:15

Оцениваем перспективы новых наставников в клубах РПЛ .

Три тренерские перестановки в Российской Премьер-лиге уже случились – из «Урала» уволили Игоря Шалимова и назначили на его место Виктора Ганчаренко, в «Химках» случилась рокировка Юран-Писарев. В «Торпедо» с тренерского мостика ушел Александр Бородюк, который вывел команду в РПЛ , а сегодня стало известно имя нового наставника. Упор решили сделать на своих – «автозаводцев» возглавил Николай Савичев. По решениям боссов каждой из команд можно определить перспективы в действующем сезоне – уже сейчас с уверенностью можно сказать, что минимум одна из этих команд вылетит в Первую лигу.

Под Ганчаренко в «Урал» пригласили Газинского

Судя по всему, уральский коллектив взял правильный вектор развития после скверного старта. И речь не столько о кандидатуре тренера, сколько о разделении задач в клубе.

После назначения Ганчаренко стали появляться слухи о переговорах со свободными агентами – у президента «шмелей» Григория Иванова спрашивали о вероятности подписания Юрия Газинского, Артема Дзюбы, Алана Дзагоева. В ответ функционер говорил, что без тренера такие вопросы решаться не будут:

Мы ни одного футболиста не берем без тренера. Вот завтра тренер поставит нам задачу, менеджмент клуба постарается ее выполнить. Посмотрим. Газинский может перейти? Может. Всякое может быть. Мы рассматриваем все варианты. Дзюба? У человека другая зарплата, нам не потянуть.

Сложно представить, что Иванов даст свободу Виктору и не будет вмешиваться в тренерский процесс – но на первых порах это может получиться.

У Ганчаренко в «Урале» будет группа лидеров (меньше, чем была раньше) – Эрик Бикфалви, Олег Шатов, Илья Помазун, Даниэл Мишкич. Со временем к их числу, вероятно, можно станет Эммерсона. Проблема заключалась в том, что подбор исполнителей в команде постепенно деградирует и теперь за креатив отвечают либо нестабильные молодые игроки, либо травматичные опытные футболисты. В добавок к этому была проблема отсутствия замены ушедшему Рафалу Августиняку в опорную зону. С ней селекционеры уральцев оперативно справились – привезли Юрия Газинского. Есть основания полагать, что он станет одним из лидеров раздевалки и «дядькой» для молодой части состава.

При нестабильности не стоит забывать, что Юрий Железнов, Рамазан Гаджимурадов, Иван Кузьмичев и Лео Гогличидзе – талантливые игроки. Юрий обладает поставленным дриблингом и может решить исход момента. Гаджимурадов хорош, когда необходимо взвинтить темп, добавить скорости. Кузьмичев с Лео могут быть надежны в обороне. С приходом Газинского появится еще один человек, который научит их подходить к работе с головой, а не на одних эмоциях, добавить в уверенности. Есть основания полагать, что Ганчаренко с поставленными задачами справится.

Николай Писарев, «Химки»

Самая странная отставка и последующее назначение в этом сезоне. Начиная от несостыковок в позиции клуба (сначала говорили, что Юран – длительный проект, потом – что краткосрочное сотрудничество), продолжая результатами команды и заканчивая слухами о конфликте с владельцем клуба.

Точно можно сказать, что рокировка прошла не из-за спортивной составляющей. Дело может быть в приходе нового спонсора, связях Писарева с РФС и желании поработать на клубном уровне, либо конфронтация с руководством.

На бумаге кандидатура Писарева в сравнении с Юраном играет химчанам в минус. Последний знаком с возможностями команды и структурой клуба (работал здесь не раз), показал свою состоятельность при решении задачи сохранения места в Премьер-лиге. В активе Николая – работа в структуре сборных России. Однако клубный уровень – другая реальность. Всему придется учиться на ходу и параллельно решать задачи клуба – Роман Терюшков видит оптимальной цель занять место в топ-10.

На данном этапе такая задача не кажется выполнимой. Руководство само себе вставляет палки в колеса, ломая то, что работает. С Писаревым в лучшем случае уйдет время на адаптацию, в худшем – на выстраивание более подходящей новому тренеру концепции. С «Ахматом» и «Крыльями» «Химки» не смогут, но зоны стыковых матчей могут избежать.

Николай Савичев, «Торпедо»

Решение, которое поддается логике, хотя не выглядит выигрышным. Появление Савичева на тренерском мостике – ситуация противоположная с происходящим в «Химках». «Автозаводцы» решили сохранить концепцию и пригласили человека из клуба. Савичев всю карьеру игрока и большую часть карьеры тренера провел в московском клубе, поэтому с его требованиями знаком крайне хорошо. Не понадобиться притираться с игроками – они ему уже знакомы. Вероятно, получится привлечь кого-то из вертикали.

Экс-наставник «Торпедо» Борис Игнатьев отмечает:

Савичев — далеко не худший вариант. Он торпедовский человек, который прошел все этажи тренерского искусства. Николай несколько раз возглавлял клуб. Его назначение — правильное решение для «Торпедо», исходя из возможностей клуба. Это передача эстафеты: уходит Бородюк, и его место занимает человек, который в деталях знает, что было в команде. Он знает возможности всех игроков, ему не надо к ним привыкать.

При заявке на стилевую преемственность совсем не факт, что с ней получится добиться результата. Команде не хватает футболистов уровня Премьер-лиги, владение стерильно, нет моментов у ворот соперника – во всех пяти турах разница в статусе была очевидна.