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Маслов ушёл с поста президента «Торпедо»

сегодня, 19:25

Денис Маслов покинул пост президента «Торпедо». Сотрудничество прекращено по обоюдному решению сторон.

Маслов был признан лучшим менеджером по итогам прошлого сезона ФНЛ. В «Торпедо» функционер работал с 2020 года.

Ранее стало известно, что Маслова на данном посту заменит Илья Геркус.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ 3sp3jw43xcs9 (раскрыть)
сегодня в 20:09
А кто сказал, что Геркус развалил Локо?
При Геркусе Локо выиграл чемпионат 2017/18, кубок России 2016/17.
После его ухода Локо дважды был серебряным призёром 2019, 2020, бронзовым 2021, ещё два раза выигрывал кубок России 2019, 2021, Суперкубок России 2019.
Все бы так разваливали Локо как Геркус, то я лично только бы рад был таким президентам клуба.
drug01
drug01
сегодня в 19:51
Видно плохо дела?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:44
У торпеды президен
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3sp3jw43xcs9
сегодня в 19:43
интересно, Геркус развалил Локо, теперь очередь Торпедо, поздравляем...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:31
Не справляется и ушёл, молодец!
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