Маслов ушёл с поста президента «Торпедо»

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сегодня, 19:25

Денис Маслов покинул пост президента «Торпедо». Сотрудничество прекращено по обоюдному решению сторон.

Маслов был признан лучшим менеджером по итогам прошлого сезона ФНЛ . В «Торпедо» функционер работал с 2020 года.

Ранее стало известно, что Маслова на данном посту заменит Илья Геркус.