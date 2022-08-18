Маслов ушёл с поста президента «Торпедо»

Денис Маслов покинул пост президента «Торпедо». Сотрудничество прекращено по обоюдному решению сторон.
Маслов был признан лучшим менеджером по итогам прошлого сезона ФНЛ. В «Торпедо» функционер работал с 2020 года.
Ранее стало известно, что Маслова на данном посту заменит Илья Геркус.
При Геркусе Локо выиграл чемпионат 2017/18, кубок России 2016/17.
После его ухода Локо дважды был серебряным призёром 2019, 2020, бронзовым 2021, ещё два раза выигрывал кубок России 2019, 2021, Суперкубок России 2019.
Все бы так разваливали Локо как Геркус, то я лично только бы рад был таким президентам клуба.
При Геркусе Локо выиграл чемпионат 2017/18, кубок России 2016/17.
После его ухода Локо дважды был серебряным призёром 2019, 2020, бронзовым 2021, ещё два раза выигрывал кубок России 2019, 2021, Суперкубок России 2019.
Все бы так разваливали Локо как Геркус, то я лично только бы рад был таким президентам клуба.