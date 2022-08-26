«Ноттингем» объявил о трансфере нападающего «Бордо»

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о трансфере нападающего «Бордо» Ый-Чжо Хвана.
По данным СМИ, сумма перехода составила 4 млн евро. Ый-Чжо Хван проведёт сезон 2022/23 на правах аренды за «Олимпиакос», а летом 2023 года вернётся в «Ноттингем».
Примечательно, что за «Олимпиакос» выступает и другой футболист из Южной Кореи — бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.
Это будет уже 16-й или 17-й трансфер, который они совершили!!! Еще есть такие слухи, что Ноттингем Форест собирается подписать правого защитника Сержа Орье!
Когда Стив Купер собирается наигрывать этот новый состав? Пока игроки сыграются уйдет время, а период товарищиских матчей уже давно пролетел, а это значит, что новички будут вливаться в состав моментально, так сказать с корабля на бал, и это может негативно сказаться на команде на старте сезона.
Это будет уже 16-й или 17-й трансфер, который они совершили!!! Еще есть такие слухи, что Ноттингем Форест собирается подписать правого защитника Сержа Орье!
Когда Стив Купер собирается наигрывать этот новый состав? Пока игроки сыграются уйдет время, а период товарищиских матчей уже давно пролетел, а это значит, что новички будут вливаться в состав моментально, так сказать с корабля на бал, и это может негативно сказаться на команде на старте сезона.