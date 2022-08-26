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«Ноттингем» объявил о трансфере нападающего «Бордо»

вчера, 18:30

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о трансфере нападающего «Бордо» Ый-Чжо Хвана.

По данным СМИ, сумма перехода составила 4 млн евро. Ый-Чжо Хван проведёт сезон 2022/23 на правах аренды за «Олимпиакос», а летом 2023 года вернётся в «Ноттингем».

Примечательно, что за «Олимпиакос» выступает и другой футболист из Южной Кореи — бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26, ред.
Я не знаю хорошо это или плохо, что "лесники" так кардинально меняют состав?!

Это будет уже 16-й или 17-й трансфер, который они совершили!!! Еще есть такие слухи, что Ноттингем Форест собирается подписать правого защитника Сержа Орье!

Когда Стив Купер собирается наигрывать этот новый состав? Пока игроки сыграются уйдет время, а период товарищиских матчей уже давно пролетел, а это значит, что новички будут вливаться в состав моментально, так сказать с корабля на бал, и это может негативно сказаться на команде на старте сезона.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:40
Удачи в НФ!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:33
Не Сон конечно, но возможно раскроется и заиграет лучше и возможно будет топом.
drug01
drug01
вчера в 18:32
Сумма не велика
Гость
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