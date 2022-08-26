«Ноттингем» объявил о трансфере нападающего «Бордо»

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вчера, 18:30

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила о трансфере нападающего «Бордо» .

По данным СМИ , сумма перехода составила 4 млн евро. Ый-Чжо Хван проведёт сезон 2022/23 на правах аренды за «Олимпиакос», а летом 2023 года вернётся в «Ноттингем».

Примечательно, что за «Олимпиакос» выступает и другой футболист из Южной Кореи — бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.