«Люцерн» подписал Майера

Бывший футболист «Шальке» Макс Майер продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
Хавбек перешел на правах свободного агента в «Люцерн». Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
Бывший футболист «Шальке» Макс Майер продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
Хавбек перешел на правах свободного агента в «Люцерн». Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
Огромная просьба к вам, проверьте пожалуйста матч Фенербахче - Аустрия , невозможно сделать ставку . У меня точно не получается. 🤔🤷♂️
Опачки , вот всё спасибо. Получается.
Огромная просьба к вам, проверьте пожалуйста матч Фенербахче - Аустрия , невозможно сделать ставку . У меня точно не получается. 🤔🤷♂️
Опачки , вот всё спасибо. Получается.