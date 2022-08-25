Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыШвейцария. Суперлига 2022/2023

«Люцерн» подписал Майера

сегодня, 11:21

Бывший футболист «Шальке» Макс Майер продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Хавбек перешел на правах свободного агента в «Люцерн». Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

«Люцерн» подписал Майера

Все новости
ОфициальноМЮ объявил о переходе Каземиро
22 августа
Официально«Эспаньол» объявил об аренде нападающего «Леванте»
22 августа Фото
Новичок за 100 млн евро, Каземиро и продажа Роналду. В МЮ тушат пожар деньгами
20 августаВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Слухи«Ман Сити» расплатится с «Боруссией» Д по трансферу Холанда лишь в 2026-м
19 августа
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о договорённости по трансферу Каземиро
19 августа
Официально«Аякс» объявил о переходе второго турецкого футболиста в истории клуба
19 августа
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:00
Трудно вспомнить пример более стремительного падения карьеры
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:27
Ну это круто наверное... опускаться ниже.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:32
Когда то был молодым и перспективным
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:31, ред.
Доброго времени суток Всем.
Огромная просьба к вам, проверьте пожалуйста матч Фенербахче - Аустрия , невозможно сделать ставку . У меня точно не получается. 🤔🤷‍♂️
Опачки , вот всё спасибо. Получается.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:23
Нормально заиграет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 