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«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ

сегодня, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль9 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» 9:0 и повторил рекорд АПЛ.

В эпоху АПЛ счет 9:0 фиксировался только 4 раза. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ипсвич» в марте 1995 года, в октябре 2019 года его повторил «Лестер», когда разгромил «Саутгемптон», а в феврале 2021 года «Саутгемптон» пропустил 9 голов от «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпулю» дважды удавалось победить соперника по чемпионату с разницей в 9 голов, но не в эпоху АПЛ. Впервые это произошло в игре с «Ротерхэм Таун» (10:1) в 1899 году, тогда команды выступали во Втором дивизионе. Второй раз – в высшей лиге в 1989-м, соперником был «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 21:35
Насчет бомбанет, это с двузначным счетом надо дальше всех обыгрывать?
monah-10
monah-10
сегодня в 21:23
Странное начало сезона, Ливерпуль явно не на своем месте, после трех-четырех турах наблюдаются аномалии не только у Ливера, волки всего один забитый мяч, у вест хэма вообще ноль голов. Брайтон всего один пропущенный при пяти забитых, с десятью очками на третьем месте, Лестер при шести забитых с одним очком. Сезон со многими вопросами нас ждет.
112910415
112910415
сегодня в 21:21
Блеск!
А стабильность - лучше!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 21:06
Разгоняется Ливерпуль, скоро бомбанет! Надеюсь, не только в ЛЧ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:18
Добрый вечер! В очередно раз с траницы в моём профиле пропал статус ВИП с сроками действия, я никогда не спрашиваю но раз задаю вопрос решил сразу спросить, каким образом или как получается, что количество лучших комментарев меняется то 129 то 135 то 131, если можете ответьте но статус вип восстановите.
Elliada
Elliada
сегодня в 20:18
Немного разочарован временем игр. Сегодня МС, Челси и Ливерпуль выдали мощную игру и все они играли в одно время. Конечно, я смотрел игру Сити, но на такой разгром тоже хотелось бы посмотреть.
vova505
vova505
сегодня в 20:10
Ну в таком случае то,что сегодня произошло - вдвойне приятно )))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:09
Нехило покуражились подопечные Клоппа.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:07
Странно, что в этой ситуации не забил Салах..
Борнмут попал под горячую руку)
Zak11
Zak11
сегодня в 20:03
Счёт очень неприличный конечно. Борнмут удивил
протон
протон
сегодня в 20:01
Ливерпуль забивает 9. При этом нападающий Салах, проведший весь матч целиком, не то что не забил, но даже не отдал ни одной голевой. Довольно уникально.
e2arkwd8q5ux
e2arkwd8q5ux
сегодня в 20:01
с чем его и поздравляем...
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