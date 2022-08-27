«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» 9:0 и повторил рекорд АПЛ.
В эпоху АПЛ счет 9:0 фиксировался только 4 раза. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ипсвич» в марте 1995 года, в октябре 2019 года его повторил «Лестер», когда разгромил «Саутгемптон», а в феврале 2021 года «Саутгемптон» пропустил 9 голов от «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпулю» дважды удавалось победить соперника по чемпионату с разницей в 9 голов, но не в эпоху АПЛ. Впервые это произошло в игре с «Ротерхэм Таун» (10:1) в 1899 году, тогда команды выступали во Втором дивизионе. Второй раз – в высшей лиге в 1989-м, соперником был «Кристал Пэлас».