«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ

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сегодня, 20:00

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» 9:0 и повторил рекорд АПЛ .

В эпоху АПЛ счет 9:0 фиксировался только 4 раза. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ипсвич» в марте 1995 года, в октябре 2019 года его повторил «Лестер», когда разгромил «Саутгемптон», а в феврале 2021 года «Саутгемптон» пропустил 9 голов от «Манчестер Юнайтед».