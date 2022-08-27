Промес поднялся на 8-е в списке бомбардиров в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял участие в разгроме «Факела» (4:1) и вышел на 8-е место в списке бомбардиров в истории красно-белых.
На счету Промеса 88 голов, он обошёл Романа Павлюченко. Следующий рубеж — Андрей Тихонов — 90 голов, лидирует Никита Симонян - 160 голов.
Здесь футбольный сайт и эти уголовно-юридические тёрки никому не интересны.
Здесь футбольный сайт и эти уголовно-юридические тёрки никому не интересны.
Сколько матчей за "Адану Демирспор" - столько и голов...
Сколько матчей за "Адану Демирспор" - столько и голов...
Молодец!
Молодец!