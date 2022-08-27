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Промес поднялся на 8-е в списке бомбардиров в истории «Спартака»

сегодня, 19:54

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял участие в разгроме «Факела» (4:1) и вышел на 8-е место в списке бомбардиров в истории красно-белых.

На счету Промеса 88 голов, он обошёл Романа Павлюченко. Следующий рубеж — Андрей Тихонов — 90 голов, лидирует Никита Симонян - 160 голов.

Промес поднялся на 8-е в списке бомбардиров в истории «Спартака»

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Все комментарии
makkie
makkie ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 22:24, ред.
Так иди на сайт голландской прокуратуры и там возмущайся.
Здесь футбольный сайт и эти уголовно-юридические тёрки никому не интересны.
phantom-k
phantom-k ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:03
Так и у Антохи 7 матчей, 7 голов
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:46
Так держать.
pomor45
pomor45 ответ Игорь Бабенков (раскрыть)
сегодня в 21:42
Не заблуждайся, факт преступления установлен и гражданский иск потерпевшего уже удовлетворён. Уголовное дело решается только между обвинением в покушении на непреднамеренное убийство и покушением на убийство, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами телефонных разговоров Промеса, в которых он угрожал кузену убийством. Поэтому он и смылся в Россию, а Спартак этому позорно содействовал. России вот только и не хватало уголовников прикрывать. Даже контракт с Аяксом заключён с учётом возможности уголовного наказания Промеса, что говорит о сознательном нечистоплотном сговоре клубов.
Игорь Бабенков
Игорь Бабенков ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 21:29
Суд только признает кто виноват, а кто нет, точно не ты чудо в перьях очень очень очень глупый человек
Игорь Бабенков
Игорь Бабенков ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Представь себе, вот тебя в чем то обвиняют, ты судом виновным не признан, а тебя со всех сторон обвиняют, люди кругом тебя считают виновным на основании слухов, как ты себя будешь чувствовать?
112910415
112910415
сегодня в 21:23
Так держать.!
pomor45
pomor45 ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 21:18
Это ты предъяви голландскому прокурору, может поможет закрыть дело о покушении на убийство кузена. В любом случае, это позор - прикрывать потенциального убийцу в России ради меркантильных интересов спортивного клуба.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:15
Опять стал радовать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 21:11
Так может и Дзюбу догнать...у которого 100%-я статистика...
Сколько матчей за "Адану Демирспор" - столько и голов...
phantom-k
phantom-k ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:01
Голландский уголовник имеет 10 результативных действий в 7 матчах (7+3). И прекрасно играет в футбол
pomor45
pomor45
сегодня в 20:58
Голландский уголовник не должен фигурировать в истории российского клуба.
memphis
memphis
сегодня в 20:01
Максимум Черенкова может достать через дет 5-6
makkie
makkie
сегодня в 19:59
С такой результативностью Промесу вполне реально войти в тройку.
Молодец!
Zak11
Zak11
сегодня в 19:57
До лучшего в истории ещё много надо назабивать
Гость
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