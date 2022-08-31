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«Рома» разгромила «Монцу» и возглавила таблицу Серии А

сегодня, 00:06
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 4-го тура Серии А (3:0).

Пауло Дибала оформил дубль, забив на 18-й и 32-й минуте. Ибаньес Роджер на 61-й установил окончательный счет.

После матча «Рома» лидирует в Серии А (10 очков), «Монца» замыкает таблицу чемпионата Италии (0 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16, ред.
Наконец-то разгром от Ромы! Forza!
Рома, всегда бы так) Когда у команды идёт игра, 90 минут пролетают незаметно)
Очень понравился Челик. Зеки заслужил стартовый состав и в следующем матче.
Абрахам, как всегда🙈 Белотти просто обязан дать Тэмми мотивационного пинка.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Рома с победой1
Гость
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