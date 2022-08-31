«Рома» разгромила «Монцу» и возглавила таблицу Серии А

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сегодня, 00:06

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 4-го тура Серии А (3:0).

Пауло Дибала оформил дубль, забив на 18-й и 32-й минуте. Ибаньес Роджер на 61-й установил окончательный счет.

После матча «Рома» лидирует в Серии А (10 очков), «Монца» замыкает таблицу чемпионата Италии (0 очков).