«Рома» разгромила «Монцу» и возглавила таблицу Серии А

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 4-го тура Серии А (3:0).
Пауло Дибала оформил дубль, забив на 18-й и 32-й минуте. Ибаньес Роджер на 61-й установил окончательный счет.
После матча «Рома» лидирует в Серии А (10 очков), «Монца» замыкает таблицу чемпионата Италии (0 очков).
Рома, всегда бы так) Когда у команды идёт игра, 90 минут пролетают незаметно)
Очень понравился Челик. Зеки заслужил стартовый состав и в следующем матче.
Абрахам, как всегда🙈 Белотти просто обязан дать Тэмми мотивационного пинка.
Рома, всегда бы так) Когда у команды идёт игра, 90 минут пролетают незаметно)
Очень понравился Челик. Зеки заслужил стартовый состав и в следующем матче.
Абрахам, как всегда🙈 Белотти просто обязан дать Тэмми мотивационного пинка.