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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

сегодня, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (1:0).

На 19-й минуте Александр Соболев не реализовал пенальти, победный гол на 46-й забил Павел Мелешин.

В этой группе также выступают «Зенит» и «Факел», матч между этими командами состоится 31 августа.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:17
Да и судья Иванов молодец, отсудил неплохо и пенальти назначил и гол зря не отменил. Одним словом то, что надою Мы ведь тоже футбол смотрим, но не фанатскими КБ глазами. Игра и победа были тухлыми.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:15
С Крыльями всем тяжело играть. Спартак выграл и проверил резерв. Система розыграша позволяет не сосредотачиваться на одном матче. Крылья тоже выставили молодёжь и игра шла хоть и с ошибками, но с огоньком. Спасибо обеим командам.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:14
Спартак изначально был фаворитом, сенсации никто и не ждал. Хотя КС смотрелись вполне прилично. Жаль что команду растаскивают , иначе была бы более боеспособная команда.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 21:14
не забивать пенальтисту в не самом важном матче резервному вратарю крыльев советов? Соболев конечно удивил немного сегодня...Классену нужно давать побольше игрового времени, Денисов прям расцвёл и уже не тушуется в основном составе. Игнатов на уровне, порадовались за Маслова Пашу ( когда он с Колясиком Рассказовым играет с первых минут вместе перед глазами всё равно пролитают их мячи в свои ворота😂) всех КБ с победой в первом туре лиги чемпионов...в кубке России точнее😁😉
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:12
Хочешь сказать, что скоро кончится лето? а там бабье начнется
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:09, ред.
Красно-белых с победой. И резерв проверили, и нужного результата добились!
Умяров конечно никакой....и привозы совершает каждую игру, и по воротам нормально пробить не может....нужен хороший игрок Спартаку на его позицию
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:06, ред.
Крылья Советов уступили Спартаку ... иначе бы не выиграл.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:05
Не к добру это.
makkie
makkie
сегодня в 21:02
Прекрасное начало турнира.

Сыграли полурезервом, отыграли уверенно, могли забить больше. Мелёшин молодец, забил в дебютном для себя матче.
А вот Крылья разочаровали - почти весь матч охраняли кукурузу и отбивались.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:01
Спартак побеждает и побеждает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:00
После такой игры заголовок будет "Спартак вырвал победу у Крыльев Советов"
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