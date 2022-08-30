«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

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сегодня, 20:58

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (1:0).

На 19-й минуте Александр Соболев не реализовал пенальти, победный гол на 46-й забил Павел Мелешин.

В этой группе также выступают «Зенит» и «Факел», матч между этими командами состоится 31 августа.