«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (1:0).
На 19-й минуте Александр Соболев не реализовал пенальти, победный гол на 46-й забил Павел Мелешин.
В этой группе также выступают «Зенит» и «Факел», матч между этими командами состоится 31 августа.
Умяров конечно никакой....и привозы совершает каждую игру, и по воротам нормально пробить не может....нужен хороший игрок Спартаку на его позицию
Умяров конечно никакой....и привозы совершает каждую игру, и по воротам нормально пробить не может....нужен хороший игрок Спартаку на его позицию
Сыграли полурезервом, отыграли уверенно, могли забить больше. Мелёшин молодец, забил в дебютном для себя матче.
А вот Крылья разочаровали - почти весь матч охраняли кукурузу и отбивались.
Сыграли полурезервом, отыграли уверенно, могли забить больше. Мелёшин молодец, забил в дебютном для себя матче.
А вот Крылья разочаровали - почти весь матч охраняли кукурузу и отбивались.