«Саутгемптон» одолел «Челси»

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вчера, 23:40

«Саутгемптон» обыграл «Челси» в матче 5-го тура АПЛ (2:1).

Счет открыл игрок лондонцев Рахим Стерлинг на 23-й минуте. Ромео Лавия на 28-й счет сравнял. Победный гол забил Адам Армстронг на 45+1-й минуте.

После матча оба клуба имеют в своем активе по 7 очков, «Саутгемптон» расположился на 7-й позиции, «Челси» идет на 8-м месте.