«Саутгемптон» одолел «Челси»

«Саутгемптон» обыграл «Челси» в матче 5-го тура АПЛ (2:1).
Счет открыл игрок лондонцев Рахим Стерлинг на 23-й минуте. Ромео Лавия на 28-й счет сравнял. Победный гол забил Адам Армстронг на 45+1-й минуте.
После матча оба клуба имеют в своем активе по 7 очков, «Саутгемптон» расположился на 7-й позиции, «Челси» идет на 8-м месте.
Котчап всего десятку по ТМ стоит, даже сейчас всего треть Холодильника (он уже с дискаунтом), а сыграл как 80-миллионный защитник)
Котчап всего десятку по ТМ стоит, даже сейчас всего треть Холодильника (он уже с дискаунтом), а сыграл как 80-миллионный защитник)
Но второй тайм показал, что буквально все игроки синих не в форме.
Опорная зона была просто проходная. Теперь понимаю Тухеля почему он с игры в игру выставляет одних и тех же. Оказывается из запасных некого просто выставлять. Позорно проиграли.
Святых с заслуженной победой. Они играли свою игру. Игроки Челси слишком многое разрешали им делать. Они и воспользовались. Ну и молодцы!
Но второй тайм показал, что буквально все игроки синих не в форме.
Опорная зона была просто проходная. Теперь понимаю Тухеля почему он с игры в игру выставляет одних и тех же. Оказывается из запасных некого просто выставлять. Позорно проиграли.
Святых с заслуженной победой. Они играли свою игру. Игроки Челси слишком многое разрешали им делать. Они и воспользовались. Ну и молодцы!