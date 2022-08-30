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«Саутгемптон» одолел «Челси»

вчера, 23:40
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«Саутгемптон» обыграл «Челси» в матче 5-го тура АПЛ (2:1).

Счет открыл игрок лондонцев Рахим Стерлинг на 23-й минуте. Ромео Лавия на 28-й счет сравнял. Победный гол забил Адам Армстронг на 45+1-й минуте.

После матча оба клуба имеют в своем активе по 7 очков, «Саутгемптон» расположился на 7-й позиции, «Челси» идет на 8-м месте.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:09
надеюсь в еврокубки не попадут синие
azkan
azkan
вчера в 23:54
Хотел обвинить в поражении нескольких игроков, хотя точно во втором голе Жорж просто противно проходил момент. И его это вина не накрыл Армстронга во время.
Но второй тайм показал, что буквально все игроки синих не в форме.
Опорная зона была просто проходная. Теперь понимаю Тухеля почему он с игры в игру выставляет одних и тех же. Оказывается из запасных некого просто выставлять. Позорно проиграли.
Святых с заслуженной победой. Они играли свою игру. Игроки Челси слишком многое разрешали им делать. Они и воспользовались. Ну и молодцы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:53, ред.
А как всё хорошо начиналось...! За первые 15-20 минут 3 атаки на гол, острота у ворот "святых" и, собственно, сам гол на 23 минуте - как логическое завершение прессинга и классных перепасовок.
А потом..., потом просто детские ошибки в обороне, когда атака Саутгемптона вторым темпом абсолютно не кроется опорниками "синих". Отсутствие в составе Риса Джеймса и ушедшего в Реал Рюдигера оголило слабое место "аристократов", когда позиционно разобрать игроков противника в своей штрафной - проблема.
Хоть и делает Тухель в последние дни ТО акцент на приобретение нападающего, в защите же на данный момент, кроме Джеймса, никто толково по сопернику играть не в состоянии. Что до страхования партнёра, то тут я вообще промолчу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:50
Во что вообще играет Челси?
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:47
Во втором тайме не создали не одного момента, у игроков нет понимания,что делать на поле,а понимания нет,потому что у ТТ нет четкой схемы игры.
Ну и конечно нужен ЦФ,никак без него,но придеться играть без него,в общем пока всё грустно,но верю,что всё станет лучше,к отставке трнера не призываю,надо дать ТТ время.
протон
протон
вчера в 23:44
Как Абрамович ушел, клуб Челси становиться крепким середняком АПЛ.
Таганский
Таганский
вчера в 23:44
Никаких сенсаций в этом сезоне от Челси не ожидаю.. Эта, и не только эта игра, подтверждают вышесказанное.. Видимо, смена владельца клуба и т.д. сильно влияет на игру.. на игру, не достойную числа лидеров АПЛ.. по крайней мере, пока это факт..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:43
Посмотрел второй тайм, конечно, удивила уверенность Святых, 35 минут возили пенсов, последние 10 минут сели в оборону плотно, но у "Челси" не нашлось ни одного контраргумента, и за последние 15 минут давления ни одного момента они так и не создали. Браво Ральфу Хайзенхюттлю, а у Тухеля есть над чем подумать.

Котчап всего десятку по ТМ стоит, даже сейчас всего треть Холодильника (он уже с дискаунтом), а сыграл как 80-миллионный защитник)
32united
32united
вчера в 23:42
Что же происходит с Челси? Больно смотреть...
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