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Гаджиев: «С каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть»

сегодня, 22:10

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Аполлон».

Конечно, с каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть, потому что слишком долго всё это длится. Он игрок со способностями и задатками, очевидно, что он в полной мере себя не реализовал. К способностям нужно прибавлять профессионализм, которого ему не хватило. Он не играл на уровне своих способностей. Нет ничего удивительного в том, что он отказался от перехода «Арис», я бы удивился, если бы он отказался от перехода в «Барселону».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:46
ещё один ....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:12
Последний раз он играл в Бутырке .
Он уже давно забил на футбол ⚽️.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:10
Да нормально у него всё...
Гость
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