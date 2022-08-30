Гаджиев: «С каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть»

Бывший тренер «Анжи» поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Фиорентины» в кипрский «Аполлон».

Конечно, с каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть, потому что слишком долго всё это длится. Он игрок со способностями и задатками, очевидно, что он в полной мере себя не реализовал. К способностям нужно прибавлять профессионализм, которого ему не хватило. Он не играл на уровне своих способностей. Нет ничего удивительного в том, что он отказался от перехода «Арис», я бы удивился, если бы он отказался от перехода в «Барселону».