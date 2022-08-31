Тухель: «Слишком просто вывести нас из равновесия»

Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Саутгемптона».
Нас слишком легко обыграть. Многие ключевые игроки травмированы... Слишком просто вывести нас из равновесия, нельзя победить, играя на хорошем уровне всего 20-25 минут.
Будем искать решение этой проблемы.
У него травмирован только Канте, возможно, Рис
Джеймс, которого не было в заявке, но инфы о травме я не видел. О каких ключевых игроках он говорит?
Нас перебегала каждая команда с которой мы играли, это ответ, плохая предсезонку без нагрузок многие обжигались, это вина только тренера
Хочется конкретных действий и реакций тренера. И начать стоит с выбора состава: дать шанс Брое, убрав Хаверца. Дать отдохнуть Маунту, Жоржиньо и Менди, которые как-то не вошли в сезон.
Может зря отпустили Вернера ?
У него травмирован только Канте, возможно, Рис
Джеймс, которого не было в заявке, но инфы о травме я не видел. О каких ключевых игроках он говорит?
Нас перебегала каждая команда с которой мы играли, это ответ, плохая предсезонку без нагрузок многие обжигались, это вина только тренера
Хочется конкретных действий и реакций тренера. И начать стоит с выбора состава: дать шанс Брое, убрав Хаверца. Дать отдохнуть Маунту, Жоржиньо и Менди, которые как-то не вошли в сезон.
Может зря отпустили Вернера ?