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Тухель: «Слишком просто вывести нас из равновесия»

сегодня, 08:10
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Саутгемптона».

Нас слишком легко обыграть. Многие ключевые игроки травмированы... Слишком просто вывести нас из равновесия, нельзя победить, играя на хорошем уровне всего 20-25 минут.

Будем искать решение этой проблемы.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 09:16
Надо решать быстрее
ДСА
ДСА
сегодня в 09:03
Этот сезон у Челси явно не задался.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:49
Надо лучше играть
DXTK
DXTK
сегодня в 08:48
Конте хорошо вывел Челси из равновесия.
протон
протон
сегодня в 08:23
Многие ключевые игроки травмированы – это то, что я не очень понимаю."

У него травмирован только Канте, возможно, Рис
Джеймс, которого не было в заявке, но инфы о травме я не видел. О каких ключевых игроках он говорит?

Нас перебегала каждая команда с которой мы играли, это ответ, плохая предсезонку без нагрузок многие обжигались, это вина только тренера

Хочется конкретных действий и реакций тренера. И начать стоит с выбора состава: дать шанс Брое, убрав Хаверца. Дать отдохнуть Маунту, Жоржиньо и Менди, которые как-то не вошли в сезон.

Может зря отпустили Вернера ?
Boricku
Boricku
сегодня в 08:20
Роналду на рынке ищет клуб. А, сосредоточились на Захаряне , но это далеко от футбола
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:17
Плохо сыграли и весь разговор
mcxg8kk767qe
mcxg8kk767qe
сегодня в 08:12
Тут тухлый прав
Гость
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