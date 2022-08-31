Тухель: «Слишком просто вывести нас из равновесия»

Наставник «Челси» прокомментировал поражение от «Саутгемптона».

Нас слишком легко обыграть. Многие ключевые игроки травмированы... Слишком просто вывести нас из равновесия, нельзя победить, играя на хорошем уровне всего 20-25 минут.

Будем искать решение этой проблемы.