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Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов успешно прооперирован в Мюнхене

вчера, 19:08

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Даниил Кузнецов успешно перенёс операцию в Мюнхене после разрыва крестообразной связки.

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене. Срок восстановления футболиста составит не менее 6 месяцев.

В ближайшее время игрок вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов успешно прооперирован в Мюнхене

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:27
Ну выздоравливай скорее.
Связки лечат в Мюнхене,а понос -в Чикаго;ну а я,сиротинушка нищая, МКШ ЛВГА получил в родной сторонушке.Бесплатно.Пока жив и работоспособен,в соответствии с возрастом.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:20
Такое бывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:29
Держись парень! В конце-концов маленький совет). Всегда из любой ситуации умей найти +. Хоть маленький, но +. Так легче будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:21
Здоровья Даниилу
Гость
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