Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Даниил Кузнецов успешно перенёс операцию в Мюнхене после разрыва крестообразной связки.
Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене. Срок восстановления футболиста составит не менее 6 месяцев.
В ближайшее время игрок вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.
Связки лечат в Мюнхене,а понос -в Чикаго;ну а я,сиротинушка нищая, МКШ ЛВГА получил в родной сторонушке.Бесплатно.Пока жив и работоспособен,в соответствии с возрастом.
Связки лечат в Мюнхене,а понос -в Чикаго;ну а я,сиротинушка нищая, МКШ ЛВГА получил в родной сторонушке.Бесплатно.Пока жив и работоспособен,в соответствии с возрастом.