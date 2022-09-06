Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов успешно прооперирован в Мюнхене

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник успешно перенёс операцию в Мюнхене после разрыва крестообразной связки.

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене. Срок восстановления футболиста составит не менее 6 месяцев.

В ближайшее время игрок вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.