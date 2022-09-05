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В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова

сегодня, 13:48

«Спартак» назвал сроки восстановления полузащитника Руслана Литвинова, получившего травму в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с „Зенитом“, прошел обследование.

У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».

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Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 14:16
Печально все это ..ЗДОРОВЬЯ!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:04
Мозес ,Зинка ,Мартинс ,Литвинов ! Поправляйтесь скорее ,вы очень нужны Спартаку !
makkie
makkie
сегодня в 13:55, ред.
Ну хоть обошлось без серьёзных последствий.
Хотелось бы, чтобы и у Мартинса всё было нормально.
Итого - минус два игрока основы...

А где усиление, а, Лукойл?!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Здоровья парням, не хватило вас для победы, Литвинов бы не дал пробить Мостовому
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:52
Здоровья Руслану!
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