В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова

1662374934

сегодня, 13:48

«Спартак» назвал сроки восстановления полузащитника , получившего травму в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с „Зенитом“, прошел обследование.

У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».