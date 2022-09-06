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Осинькин: «Надо внимательно смотреть, как Пиняев будет переносить нагрузки»

сегодня, 10:45

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поддержал форварда Сергея Пиняева.

Он в нормальной для себя форме после такой травмы и набрал ее достаточно быстро. Большой отрезок времени он занимался со специалистами, которые помогали ему в реабилитации. Поэтому сейчас мы подключили его сразу к основному составу, ставим на немаленькое количество минут, которое он провел в матче. Но все равно надо внимательно смотреть, насколько он готов, как он будет переносить нагрузки.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:05
Тут главное в первой игре не сломаться и всё будет хорошо.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:09
Плавно нагружать и всё будет Хорошо...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:54
Учитывая, что травму, которую он получил, получают чаще всего вследствие перегрузок, слишком резких нагрузок и т.п., в первую очередь нужно дозировать его нагрузки и не подключать резко.

И так сигнальчик был.
Гость
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