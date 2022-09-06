Осинькин: «Надо внимательно смотреть, как Пиняев будет переносить нагрузки»

Наставник «Крыльев Советов» поддержал форварда .

Он в нормальной для себя форме после такой травмы и набрал ее достаточно быстро. Большой отрезок времени он занимался со специалистами, которые помогали ему в реабилитации. Поэтому сейчас мы подключили его сразу к основному составу, ставим на немаленькое количество минут, которое он провел в матче. Но все равно надо внимательно смотреть, насколько он готов, как он будет переносить нагрузки.