Кристофер Мартинс выбыл на 3 месяца из-за травмы, Литвинов — на 3 недели

Пресс-служба «Спартака» сообщила о характере травм полузащитником Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, которые футболисты получили в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».
У Литвинова выявлено повреждение связок голеностопа. Восстановление займет около трех недель.
Травма Мартинса оказалась сложнее: после дообследования диагностировано серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления Кристофера — три месяца.
Я еще тогда хотел написать что рано радоваться и что будет неизвестно. А может не дай Бог еще хуже будет!
Ведь еще в 2018 году Аллекперов от лица компании сказал : «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
И что для них важно поди угадай!
Здоровья ребятам а болелам терпения!
Я еще тогда хотел написать что рано радоваться и что будет неизвестно. А может не дай Бог еще хуже будет!
Ведь еще в 2018 году Аллекперов от лица компании сказал : «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
И что для них важно поди угадай!
Здоровья ребятам а болелам терпения!