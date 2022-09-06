Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кристофер Мартинс выбыл на 3 месяца из-за травмы, Литвинов — на 3 недели

вчера, 17:17

Пресс-служба «Спартака» сообщила о характере травм полузащитником Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, которые футболисты получили в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

У Литвинова выявлено повреждение связок голеностопа. Восстановление займет около трех недель.

Травма Мартинса оказалась сложнее: после дообследования диагностировано серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления Кристофера — три месяца.

Все новости
ОфициальноПолузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов успешно прооперирован в Мюнхене
Вчера, 19:08 Фото
СлухиЮран может возглавить «Факел»
Вчера, 17:22
Осинькин: «Надо внимательно смотреть, как Пиняев будет переносить нагрузки»
Вчера, 10:45
В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова
05 сентября
Агент Клаудиньо заявил, что полузащитник готов сыграть против «Спартака»
04 сентября
Лаксальт сообщил, что скоро вернётся на поле после травмы
04 сентября
Сортировать
Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 22:59, ред.
Да уж...в Спартаке и так центр полузащиты без хорошего опорника хромал,ещё и Мартинс выбыл... Проходной двор будет теперь. Зобнин не затащит один а в составе нет игроков надлежащего уровня кто бы мог подменить Мартинса.. снова надеяться на вечно подающих надежды молодежь? Глупо ... Нужны трансферы,серьезные.
Надеюсь Лукойл не зажмется и не будет ждать до зимней паузы,чтоб потом всех собак спустить на Абаскаля,за результат,когда в команде играют одни середняки на заменах по меркам РПЛ
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:35
Я не удивлюсь коли это так
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:20
Всем травмированным-скорейшего выздоровления.Теперь Рыжий Иберийский Лис получает шанс показать свой талант тренера во всей красе. Я верю в него...Но это не точно.
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:46
Видимо Лукойл счёл багажа Спартака и его славы народной команды достаточными для количества и качества рекламы без дополнительных затрат на его развитие.
war4ar
war4ar
вчера в 20:28
Разве это потеря? Мозес и зиньковский потеря . Что Денисов+ мартинс играет или умяров + пруцев разница неочень большая. Всё ждут больших усилений, а где их взять ? Кроме латиносов никто сюда не поедет, а тратить большие деньги на трансферы большой риск сейчас , они тупо могут свалить , практика показывает что европейские игроки даже честнее латинских. Либо искать свободных как бальде , если они ещё вообще играть хотят а не просто получать.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:49
Жаль что сразу 2 игрока основы Спартака серьёзно травмировались. Мартинс в этом году уже не сыграет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
Здоровья парням и скорейшего возвращения в строй...
Константин Белых
Константин Белых ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 19:15
А разве сегодня не последний день?
112910415
112910415
вчера в 18:57
нехорошо ... и как всегда, не вовремя
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:50
Жаль конечно ребят!Да и болел КБ тоже! Только вроде они обрадовались что ушел Федун и пришел Лукойл и тут вот на тебе череда травм и не покупают никого!
Я еще тогда хотел написать что рано радоваться и что будет неизвестно. А может не дай Бог еще хуже будет!
Ведь еще в 2018 году Аллекперов от лица компании сказал : «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
И что для них важно поди угадай!
Здоровья ребятам а болелам терпения!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:32
Очень и очень жаль. Беда пришла откуда ее не ждали. Литвинов. дай бог через три недели вылечится, но потом неделю другую в форму приходить надо. Всем здоровья и побыстрее.
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:25
А они обязаны? Может они возьмут курс на омоложение и здравствуй 1 лига)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:06
Матыцин может уже что-нибудь скажет болельщикам Спартака как лукойл планирует развитие клуба, трансферную политику? ау! Кузьмич!!! завтра в России закрывается трансферное окно, а у нас с травмами четверо ведущих полузащитника и игры против ростова и локомотива в следующих турах ( с зенитом в кубке два матча осенью, разницу команд мы уже увидели в воскресенье и не очень хочется увидеть разгромное поражение от бомжей) пока мы только слышим слухи про то, что Аббаскалю дали карт - бланш до зимы!!! а что это означает не расскажите нам? завтра Спартак сделает 2-3 приобретения что-ли? вы хоть испанца того за полтора мульта привезите, он сейчас будет кстати. ждём завтра усиления
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:50
Чисто по-человечески, я вам сочувствую. И надеюсь, теперь, вы понимаете, какого Йокановичу, когда перед его приходом в ДИНАМО сбежало 7 человек....
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:32
Да ладно.
makkie
makkie
вчера в 17:31
Мозес... Зиньковский... Литвинов... Мартинс... Селихов ломался...

Прямо напасть с этими травмами.
Слава Богу у Литвинова несерьезная травма. Зато Мартинс в аккурат до зимы не помощник((
Ну что, жмоты лукойловские, даже после такого усиление не купите?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:30
Один и второй серьёзная потеря для спартака, здоровья им.
протон
протон
вчера в 17:28
Литвинов вроде плакал когда увозили , неудивительно сам такую же травму получал когда идет растяжение связок хруст стоит как будто ты сломал ногу , походу он подумал что все надолго выбыл, ну тут не так страшно как кажется , правда потом когда бегаешь долго дискофорт в ноге держится около полу года полностью восстанавливаются связки и мелкая боль уходит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:25
Лазарет у КБ! Здоровья!
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:24
Печальная ситуация... здоровья и быстрее в строй
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:22, ред.
Везунчики...Скорейшего выздоровления. Мартинс потеря, а Литвинов знатный косячник, с зенитом тоже голевую передачу рукой выдал на Ловрена, когда СБГ счёт сравнивали и при этом травму получил...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 