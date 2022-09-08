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Артета отреагировал на увольнение Тухеля

сегодня, 10:41

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на увольнение Томаса Тухеля с поста наставника «Челси».

Я очень сильно удивился — мы узнали об этом прямо перед началом тренировки. Всегда грустно, когда увольняют коллегу по профессии. Увы, мы знаем, как это происходит. Я желаю ему удачи. Не самые приятные новости.

Это заставляет меня понять то, что я всегда утверждал, в нашей профессии подобное может произойти. Нужно стараться предотвратить это, наслаждаться работой и радоваться каждому дню, ибо невозможно узнать, когда это произойдёт.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:47
Нормальный тренер,неплохо работал.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 11:25
Из-за Криштьяно уволили, богатые хозяева с ума сходят
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:00
Сообщите Артете, что новость была об увольнении Тухеля, а не его безвременной кончине.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:51
Многие были удивлены
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