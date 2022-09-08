Артета отреагировал на увольнение Тухеля

Главный тренер «Арсенала» отреагировал на увольнение с поста наставника «Челси».

Я очень сильно удивился — мы узнали об этом прямо перед началом тренировки. Всегда грустно, когда увольняют коллегу по профессии. Увы, мы знаем, как это происходит. Я желаю ему удачи. Не самые приятные новости.

Это заставляет меня понять то, что я всегда утверждал, в нашей профессии подобное может произойти. Нужно стараться предотвратить это, наслаждаться работой и радоваться каждому дню, ибо невозможно узнать, когда это произойдёт.