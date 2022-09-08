Госенс: «Нам противостояла великая команда»

Футболист «Интера» рассказал о поражении от «Баварии».

В перерыве мы сказали друг другу, что нужно верить в себя, и во втором тайме 10-15 минут отыграли очень хорошо. Забили бы в том отрезке — это могло бы изменить настрой на дальнейший ход игры. К сожалению, мы не справились, а нас снова наказали. Давайте не забывать и о том, что нам противостояла великая команда, одна из лучших в мире.