Госенс: «Нам противостояла великая команда»

Футболист «Интера» Робин Госенс рассказал о поражении от «Баварии».
В перерыве мы сказали друг другу, что нужно верить в себя, и во втором тайме 10-15 минут отыграли очень хорошо. Забили бы в том отрезке — это могло бы изменить настрой на дальнейший ход игры. К сожалению, мы не справились, а нас снова наказали. Давайте не забывать и о том, что нам противостояла великая команда, одна из лучших в мире.
Вылет Лукаку - и Интер не знает как пойти в атаку. Это тревожный звонок, а руководству на заметку, что тот же Пинамонти, в свои 23, сейчас был бы куда более актуален, чем Джеко в свои 65.
Андреа, мотаясь по арендам, продолжает забивать и прогрессировать. В 23, мне кажется, уже можно обрасти опытом и навыками, для игры на высоком уровне, учитывая уровень самого Пинамонти.
Ну и три защитника: Шкрин, Де Врей, Бастони - это основа. Эксперименты тут не нужны.
Понятно, что Перешича не вернуть, но какой смысл выпускать, в таких матчах, мертвого Гозенса? Минус один игрок на поле с соперником вроде Байерна… ну это проблемы
Вылет Лукаку - и Интер не знает как пойти в атаку. Это тревожный звонок, а руководству на заметку, что тот же Пинамонти, в свои 23, сейчас был бы куда более актуален, чем Джеко в свои 65.
Андреа, мотаясь по арендам, продолжает забивать и прогрессировать. В 23, мне кажется, уже можно обрасти опытом и навыками, для игры на высоком уровне, учитывая уровень самого Пинамонти.
Ну и три защитника: Шкрин, Де Врей, Бастони - это основа. Эксперименты тут не нужны.
Понятно, что Перешича не вернуть, но какой смысл выпускать, в таких матчах, мертвого Гозенса? Минус один игрок на поле с соперником вроде Байерна… ну это проблемы