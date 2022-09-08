Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Госенс: «Нам противостояла великая команда»

сегодня, 10:23
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Футболист «Интера» Робин Госенс рассказал о поражении от «Баварии».

В перерыве мы сказали друг другу, что нужно верить в себя, и во втором тайме 10-15 минут отыграли очень хорошо. Забили бы в том отрезке — это могло бы изменить настрой на дальнейший ход игры. К сожалению, мы не справились, а нас снова наказали. Давайте не забывать и о том, что нам противостояла великая команда, одна из лучших в мире.

Все новости
Бош: «С мячом мы действовали плохо, а без него — ещё хуже»
Сегодня, 11:59
Трапп: «В Лиге чемпионов игру решают мелкие детали»
Сегодня, 11:23
Мерсон назвал тренера, который подходит для работы в «Челси»
Сегодня, 11:10
Аморим: «Мы одержали справедливую победу»
Сегодня, 11:06
Артета отреагировал на увольнение Тухеля
Сегодня, 10:41
Симеоне: «Гол, забитый в Лиге чемпионов, дарит неповторимые эмоции»
Сегодня, 10:19
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:25
Индзаги стоит подумать, что Джеко готов играть, в хорошем темпе, минут 30, и то, смотря с кем, а значит он полезен на довольно коротком отрезке времени, возможно, именно выходя по ходу матча.
Вылет Лукаку - и Интер не знает как пойти в атаку. Это тревожный звонок, а руководству на заметку, что тот же Пинамонти, в свои 23, сейчас был бы куда более актуален, чем Джеко в свои 65.
Андреа, мотаясь по арендам, продолжает забивать и прогрессировать. В 23, мне кажется, уже можно обрасти опытом и навыками, для игры на высоком уровне, учитывая уровень самого Пинамонти.
Ну и три защитника: Шкрин, Де Врей, Бастони - это основа. Эксперименты тут не нужны.
Понятно, что Перешича не вернуть, но какой смысл выпускать, в таких матчах, мертвого Гозенса? Минус один игрок на поле с соперником вроде Байерна… ну это проблемы
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:23
Ладно хоть одна хорошая новость есть - китайцы готовы продать Интер арабам. Правда это пока не совсем новость, а слух, но пусть всё так и случится.
протон
протон
сегодня в 12:17
В игре Интера явно что-то разладилось. Провал левого фланга: как оказалось Перишич был незаменимым игроком - Госенс просто нулевой, а Димарко игрок не под схему 3-5-2. Пропал прессинг, пропала былая острота контратак. Индзаги начинает плыть - Лукаку (по первым матчам) он юзает как столба, постоянно грузит навесами в штрафной - само-собой КПД от такого столба околонулевой. Бастони, после ухода Конте, откровенно деградирует. Барелла тоже сдал. Всё, что оставил Конте - отлаженную оборону, прессинг, дисциплину - к началу второго сезона Индзаги умножил на ноль.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:26
Бавария снова главный фаворит Лиги Чемпионов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 