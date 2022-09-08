Клопп: «„Наполи“ провёл очень добротный матч, а мы — нет»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о поражении «красных» от «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).

Не могу вспомнить ни одного эпизода контрпрессинга до появления на поле Тьяго. Все было очевидно. На данный момент я не могу найти этому объяснения. Это нужно пережить. «Наполи» провел очень добротный матч, а мы — нет. Это первая причина поражения. Последние два гола мы практически им подарили. Нужно было действовать в обороне намного аккуратнее.

Имея в воротах Алиссона, нужно действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три мяча в одном тайме. Через три дня у нас игра с «Вулверхэмптоном» и, наверное, если они видели сегодняшнюю игру, то не могут остановиться от смеха.