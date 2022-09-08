Клопп: «„Наполи“ провёл очень добротный матч, а мы — нет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о поражении «красных» от «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).
Не могу вспомнить ни одного эпизода контрпрессинга до появления на поле Тьяго. Все было очевидно. На данный момент я не могу найти этому объяснения. Это нужно пережить. «Наполи» провел очень добротный матч, а мы — нет. Это первая причина поражения. Последние два гола мы практически им подарили. Нужно было действовать в обороне намного аккуратнее.
Имея в воротах Алиссона, нужно действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три мяча в одном тайме. Через три дня у нас игра с «Вулверхэмптоном» и, наверное, если они видели сегодняшнюю игру, то не могут остановиться от смеха.
По поводу "одинаковых" аккаунтов я уже писал и не раз (возможно Вы не все читали). Это мои акки и созданы были лишь для того, чтобы поддерживать игры в группах "Без призов" и "На точный счет". Чтобы был выбор они должны сделать не менее 30 ставок (для каждого акка выбирать разные матчи сложно и долго, поэтому у всех одинаковые показатели). Чтобы Вас успокоить могу заверить, что ни один из них в призеры не лезет (я играю в конкурсе по мере возможности только с двух основных аккаунтов, которые Вам известны). Если не будет форс- мажора, то в октябре будет группа "Без призов" (игра на равных условиях.... анонс еще сделаю).
По поводу "одинаковых" аккаунтов я уже писал и не раз (возможно Вы не все читали). Это мои акки и созданы были лишь для того, чтобы поддерживать игры в группах "Без призов" и "На точный счет". Чтобы был выбор они должны сделать не менее 30 ставок (для каждого акка выбирать разные матчи сложно и долго, поэтому у всех одинаковые показатели). Чтобы Вас успокоить могу заверить, что ни один из них в призеры не лезет (я играю в конкурсе по мере возможности только с двух основных аккаунтов, которые Вам известны). Если не будет форс- мажора, то в октябре будет группа "Без призов" (игра на равных условиях.... анонс еще сделаю).