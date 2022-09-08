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Клопп: «„Наполи“ провёл очень добротный матч, а мы — нет»

сегодня, 09:46
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о поражении «красных» от «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).

Не могу вспомнить ни одного эпизода контрпрессинга до появления на поле Тьяго. Все было очевидно. На данный момент я не могу найти этому объяснения. Это нужно пережить. «Наполи» провел очень добротный матч, а мы — нет. Это первая причина поражения. Последние два гола мы практически им подарили. Нужно было действовать в обороне намного аккуратнее.

Имея в воротах Алиссона, нужно действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три мяча в одном тайме. Через три дня у нас игра с «Вулверхэмптоном» и, наверное, если они видели сегодняшнюю игру, то не могут остановиться от смеха.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:22
В чём вообще Клопп виноват, Мане он не прогонял, тот сам попросил уход, Нуньеса не он лично выбрал, у них там за трансферы аналитический штаб отвечает, а Клопп просто одобряет или нет, он за ним может особо и не следил. Так же он разве виноват что Салах перестал играть нормально. Единственное можно придраться, что он не разобрался с полузащитой, явно напрашивалось усиление, но ему показалось, что всё нормально, да и зная он какие скупердяи владельцы Ливерпуля, решил что лишний раз налегать на них не обязательно, как то разберусь, да и вообще о каком увольнении речь он ещё ничего не проиграл, команда морально подсела из-за прошлогодних обидных неудач, в том сезоне 13 очков отыграли у сити, сейчас всего 6 от лидера, в лч только групповой этап.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:23
Клопп молодец,все равно с юмором.
shlomo
shlomo ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:03, ред.
Добра Вам, Уважаемый!

По поводу "одинаковых" аккаунтов я уже писал и не раз (возможно Вы не все читали). Это мои акки и созданы были лишь для того, чтобы поддерживать игры в группах "Без призов" и "На точный счет". Чтобы был выбор они должны сделать не менее 30 ставок (для каждого акка выбирать разные матчи сложно и долго, поэтому у всех одинаковые показатели). Чтобы Вас успокоить могу заверить, что ни один из них в призеры не лезет (я играю в конкурсе по мере возможности только с двух основных аккаунтов, которые Вам известны). Если не будет форс- мажора, то в октябре будет группа "Без призов" (игра на равных условиях.... анонс еще сделаю).
ОПС
ОПС
сегодня в 09:48
Ничего не поделаешь - это футбол.
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