Агент: «Ранджелович любит Россию»

Вассилис Панагиотакис, агент новобранца «Урала» , прокомментировал переход своего клиента в клуб РПЛ .

Я остался в Греции, не приезжал в Россию, так что какие-то конкретные вопросы лучше переадресовать самому Лазару. Могу лишь сказать, что Ранжелович любит Россию и приехал в эту страну, чтобы задержаться.