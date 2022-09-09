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Агент: «Ранджелович любит Россию»

сегодня, 12:33

Вассилис Панагиотакис, агент новобранца «Урала» Лазара Ранджеловича, прокомментировал переход своего клиента в клуб РПЛ.

Я остался в Греции, не приезжал в Россию, так что какие-то конкретные вопросы лучше переадресовать самому Лазару. Могу лишь сказать, что Ранжелович любит Россию и приехал в эту страну, чтобы задержаться.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:03
Россию любят все,но странною любовью,
а кто не любит,тот исходит кровью;
но кто не подчиняется приказам,
тот нефтью может прирасти,и газом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:52
Особенно российские деньги.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:57
Новость не о чём!
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