Вассилис Панагиотакис, агент новобранца «Урала» Лазара Ранджеловича, прокомментировал переход своего клиента в клуб РПЛ.
Я остался в Греции, не приезжал в Россию, так что какие-то конкретные вопросы лучше переадресовать самому Лазару. Могу лишь сказать, что Ранжелович любит Россию и приехал в эту страну, чтобы задержаться.
а кто не любит,тот исходит кровью;
но кто не подчиняется приказам,
тот нефтью может прирасти,и газом.
а кто не любит,тот исходит кровью;
но кто не подчиняется приказам,
тот нефтью может прирасти,и газом.