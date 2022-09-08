«Захарян не перерос уровень РПЛ». Широков, Онопко и Павлюченко ошибаются

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сегодня, 19:13

Нет такого условия для трансфера.

Кварацхелия тоже не перерос РПЛ

Широков, Онопко и Павлюченко согласны, что человек с талантом Захаряна может уехать в большой клуб. Одновременно каждый повторил одну фразу: «Арсен не перерос уровень РПЛ ». Раз сам Онопко не перерос «Овьедо», Павлюченко остался Спящим гигантом, а Широков не получил минуту славы в «Милане» или «Севилье», то у юного Захаряна и его одногодков тоже ничего не получится?

Мир ведь черный и белый, а темная сторона для парней из РПЛ . Это «предвзятое слепое пятно». Когнитивное искажение: у других недочеты найти проще, чем у себя. Представьте, какой отчет о Кварацхелии получили бы боссы «Наполи», составляй его Онопко, Широков и Павлюченко. «Грузин не подходит, не потянет и не заслужил. Необоснованно часто идет в дриблинг, а эффективность даже в РПЛ не всегда высокая».

Добавили бы, что в «Локомотиве» парня не посчитали ценным, подарили «Рубину». В Казани футболист выдал яркие матчи, но рядом были провальные. Можно ли заключить по итогам прошлого сезона с вылетом «Рубина», что Кварацхелия перерос уровень РПЛ ? Вот только эксперты выдумывают условие для перехода в топ-5, которое никто не ставит. Так было с Головиным, когда Александра реально звали в «Ювентус», дома его засмеяли.

В Турине карьера Головина могла развиваться бодрее. Захаряну не нужно идти туда, куда посылают, пусть выбирает сам. Любой профессиональный скаут за пять минут поймет, что у Арсена огромный потенциал. Немцы первыми расщепили ядро атома урана. Это одна из причин, почему вы можете прочитать эти слова. Скаут смотрит на футболиста, как на атом, в котором кроется энергия. Но процесс расщепления таланта непредсказуемый. Запас энергии не просчитать, но это не значит, что нужно не трогать ядро.

Холанд вырос в норвежской глубинке

Эрлинг до шестнадцати лет играл в смешанном составе с девочками. Не стал хуже. И уровень «Мольде» неважен – норвежцы играют намного примитивнее, чем «Ростов». «Лех» Левандовски тоже не был клубом из плей-офф Лиги чемпионов. Не все большие футболисты вырастают в топ-5. Им ничего не нужно «перерастать». Только трансфер может раскрыть парня, который родился вне границ «больших футбольных наций», как их шовинистически именуют немцы.

Лишь представьте на миг, что в чемпионате Норвегии зарплаты, как в РПЛ . Эрлинг мог до сих пор не поменять команду. Захаряну повезло, что в его соглашении с «Динамо» есть пункт о выкупе всего за 15 млн евро. Скорее рано, чем поздно Арсен уедет. Причем предметный интерес «Челси» сделал рекламу, как раньше Кварацхелии, который достался «Наполи» за 10 млн евро. Теперь вингер из «Рубина» может стать одним из лучших трансферов лета в Европе.

Ведь что забывают пессимисты — на футбольный результат влияет класс партнеров. Джордж Бест был одним из главных футболистов мира своего времени. Взял «Золотой мяч», кубок чемпионов. Почему не играл на чемпионатах мира? Потому что Северная Ирландия не «Манчестер Юнайтед». В футболе важно оказаться в нужный миг в правильном месте. Впрочем, как и в жизни, вероятных сюжетных линий почти всегда больше одной.

Важнее всего найти своего тренера

Захарян может не заиграть в топ-5, если выберет команду неудачно, как Миранчук. Арсен в атакующей фазе похож на Вальверде из «Реала», но нужно учиться у Федерико работе в тройке центральных. Вот только Захаряну лишь 19 лет. В таком возрасте Вальверде проводил первые матчи за «Эспаньол» в аренде. О переходе на фланг атаки, куда уругвайца поставил сын Анчелотти, никто сразу подумать не мог, а вот Арсен играл всюду.

Футболисты развиваются с разной скоростью. Роналду, когда провел в ЛЧ столько же игр, как сейчас Холанд, еще не забивал. Сейчас Криштиану – лучший снайпер в истории турнира. Захаряну просто важно попасть в руки сильного тренерского штаба. Тогда с определенной долей везения получите футболиста минимум класса Мхитаряна и Аршавина, а это успех. Скаутинг ведь не критика ради критики. Поиск не про гарантии, а про любовь к таланту.

Гвардиолы никогда не выжал бы максимум из Бускетса, Хави, Иньесты и даже Месси, построив отношения на одних требованиях. У него никогда не вырос бы Киммих в «Баварии». Сейчас Холанд очевидно доминирует в завершении атак, но у Эрлинга предостаточно футбольных слабостей. Впрочем, если говорить только о них, то никто не раскроется. В Дортмунде, Севилье, Милане и Лондоне не хуже Павлюченко понимают минусы Захаряна.

Реакция на талант — иллюстрация зависти

Зависть это не желание получить то, что есть у другого, а запрос, чтобы у соседа этого не было. Деструктивная позиция, поэтому Захаряну нужно быть морально готовым к небывалому прессу. Напарники в шутку ставили ему песню «Я уеду жить в Лондон», но это лишь шалости. Сейчас игру Арсена поместят под микроскоп. А в «Челси» к нему скорее бы относились, как к Зинченко в «Манчестер Сити». Помните, как называли безумцами скаутов Гвардиолы?

Александр выиграл в Манчестере 10 трофеев. Теперь «Арсенал» заплатил за трансфер 35 млн евро. От действий универсального левофлангового игрока прямо зависит успех «канониров» на дистанции. Уокер не зря хвалил то, как Зинченко направляет атаки. У Захаряна другой стиль – более небрежный, сконцентрированный вокруг единичных решающих действий у чужих ворот, ведь Арсен с атакующей природой. По таланту он Зинченко не уступает.

На поле скорее как Кварацхелия, сам по себе. Игроку из нападения впечатлить проще. Захарян убедил победителя Лиги чемпионов, и пожелаем Арсену быть мудрее критиков, чтобы адекватно оценивал возможности. Понимал, что в футболе, кроме банальной удачи, которая дарит или отнимает здоровье, нужен планомерный труд. Многие футбольные россияне, от Карпина и Мостового до Кокорина и Смолова, так пахать, как их коллеги, не умели и не хотели.

Молодые мечтают о плей-офф Лиги чемпионов

И это выгодно сборной России. Стратегия «сидеть дома» не помогла перейти на новый уровень. Например, на уровень Дании и Хорватии. Кстати, Модрич времен «Тоттенхэма» не был так крут, как сейчас. В первом сезоне в «Реале» трансфер Луки записывали в провалы. Эриксен на Евро-2012 играл не лучше, чем Умяров, а через десять лет это футболист мирового класса, вернувшийся на поле с кардиостимулятором после клинической смерти.

Захаряну надо уезжать, поскольку в Москве Арсен на всем готовом, а спортивная мотивация важна. Проверить себя и услышать гимн ЛЧ сможет в Лондоне, Милане или Мадриде. Важно подниматься вверх. Канте мог застрять в третьей лиге. Жоржиньо мог сбежать из футбольного интерната без горячей воды. А Менди получал пособие по безработице пару лет назад. Сейчас эта тройка – победители ЛЧ с «Челси». Таких историй полно.

Онопко, Павлюченко и Широков не понимают, как думают молодые футболисты. Ришарлисон и Симеоне плакали после первых голов в Лиге чемпионов. Захарян повторял, что не хочет в «Зенит», куда его сватал Аршавин, а мечтает о топ-5. Для него срыв перехода в «Челси» — моральный удар, хотя смена главного тренера в лондонском клубе может быть сигналом, что невезение защитило от рисков. Зато переговоры привлекли внимание, а в «Динамо» сделали мудрое заявление – не будут держать Захаряна в «золотой клетке».