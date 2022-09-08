У «Спартака» очень специфичные вкусы. Интерес к Гаджимурадову – клубный канон

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сегодня, 15:56

Новичок должен делать сильнее, а не подчеркивать патологию.

Скаутские навыки Абаскаля под вопросом

А власть дома? Одни ушли, другие отдыхали. Пока не объявлено имя нового президента клуба, не назван человек, которого фанаты «красно-белых» будут ненавидеть ближе к концу сезона – новый директор. А если без иронии, то опасно оставлять тренера без группы поддержки. Каррере не хватило здоровой вертикали власти. Попов поссорился с Салиховой, бросил Руя Виторию на растерзание «Нижнему Новгороду» и «Зениту».

Было затишье с Каттани, но желание итальянца подписать новичка в защиту привело к непониманию и уходу скаута ПСЖ . Теперь же непонятна одна важная вещь о новом руководстве «Спартака». Насколько хорошо умеют делегировать полномочия? Слабый менеджер пытается все сделать сам, реакция на малейшие ошибки неадекватная. Сильный менеджер выстраивает систему, понимает неизбежность фэйлов, но не мешает работать.

«Челси» — живой пример, Тухель не справился с ролью Грановской и Чеха. И будет хуже, если Поттер не окажется магом. В «Спартаке» всегда надо быть чародеем, чтобы пожить спокойно. Абаскаль был маглом против «Зенита», тренерское поражение. Озадачивает молчание Гильермо по поводу новичков. Доверяет молодежи, человечный подход. Но нужна адекватная оценка, стратегическое планирование. Не все тренеры менеджеры.

Например, в «Спартаке» шли за парнями из «Крыльев Советов» — Горшковым, Ежовым и Бейлом. Теперь вдруг выбрали Гаджимурадова. Хрестоматийный для «Спартака» новичок из последней команды в таблице РПЛ . Вписывается в патологию, а именно полное отсутствие стиля при поиске новичков. Например, Кофрие, Мозес, Денисов и Рассказов – четыре игрока для разных команд, а все должны были заиграть на проблемной позиции справа.

Матч против «Зенита» оказался программным – показал, что даже если чемпион сыграет так себе, «Спартак» его не обыграет. Надо было делать выводы, в первую очередь, кадровые. Причем огорчает, что все очевидно. Нет никаких сложных тактических дилемм, нет потребности во вратаре или центральном форварде, которых подобрать не так уж просто. Нужны хавбеки, а интересуются атакующим хавбеком.

Гаджимурадов похож на Мирзова и Урунова

Большие клубы вроде «Спартака» бывают несправедливыми к футболистам. Возьмите Педро Рошу. Человеку испортили европейскую карьеру, его забрал клуб без здоровых отношений с главным тренерам. Это как взять Гаджимурадова на сезон, а потом Абаскаль поссорится после двух поражений от «Зенита» в Кубке с новым президентом, и его уволят. Рамазан пойдет по пути Урунова. Остона привел за руку человек, который давно судится с клубом.

Газизов решил, что молодой легионер сам справится с давлением, а реальность показала – совсем не готов ни на поле, ни за его пределами. Извне можно угадать, изнутри решения надо аргументировать. Москвичи любят подставить игрока. Хендрикс дома прикрывал свои минусы, а в РПЛ смотрелся ужасно. И Мирзов никогда не играл так, как футболист для успешного «Спартака». За него отвалили 4 млн евро, чтобы спустя всего три года отдать свободным агентом «Химкам».

Иванов из «Урала», когда узнал об интересе «Спартака» к Гаджимурадову, не отказал себе в удовольствии унизить покупателя – заявил, что не отдадут Рамазана. Странная, кстати, позиция. Если парня из Екатеринбурга зовут в «Спартак», то каковы аргументы не отдать? Когда клуб идет на вылет, то вытащить из состава классного футболиста, способного вырасти, куда проще. «Урал» давно не удержит тех, кто настроен на перемены.

Адамов – футболист «Зенита». Калинин перешел в «Ростов», теперь в Воронеже. Страндберг и Августиняк уехали. Кузьмичев в «Локомотиве». Помазун не останется, если вылетят. Бикфалви нравится в «Урале». Но если представить, что Эрика зовут в ЦСКА или «Спартак», то надо отпускать. Другое дело, что Гаджимурадов намного слабее. Левша с тонкими решениями в плохой форме, у Рамазана точность передач, как у вратаря.

Нужно готовиться к игровому спаду «Спартака»

Заявить, что потеря Мартинса не страшна, может человек, который не понял Абаскаля. Не знает о «ромбе», в котором хавбек работал от опорной зоны и подстраховки Денисова до атаки, где подменял в чужой штрафной Мозеса. Потеряли основного игрока, разве что не уровня Промеса. Вот только «Спартак» это не одиннадцать братьев Квинси, а один голландец, Зобнин, Джикия и много молодых футболистов.

Путь Рассказова может ждать Игнатова, Пруцева, Умярова, Литвинова, Максименко и Денисова. Раз на собственные резервы слепо положиться нельзя, то стоило покрутить головой. «Динамо», ЦСКА и «Зенит» ищут усиление за рубежом, а «Спартак» лишь часть потребностей закрыл легионерами. Бальде и Рыбус – единственные новички-иностранцы. Еще выкупили контракт Мартинса, но не увидят его на поле до весны.

Двух человек – Рыбуса и Зиньковского, взяли в РПЛ , оба могут стать игроками ротации. Как и Бальде, если Николсон захочет навязать конкуренцию. Добавляем травмы и нестабильность молодежи – вправе были ждать продуманного усиления. Но сегодня последний день трансферного окна. Возможно, даже контракт с Гаджимурадовым не успеют оформить. Новые владельцы «Спартака» повторяют ошибки Федуна?

Плохо, что президент не увез с собой неразбериху. Даже хороших игроков «красно-белые» покупали бездумно, как Тиля. А Мирзова, Урунова, Рошу, Хендрикса и многих других хватали без разбора, логики и стратегии. Рыбус в качестве свободного агента в мире, где нет Айртона, вроде бы нормальный резервист. Зиньковский, если Промес, Соболев и Мозес в атаке – хороший вингер для ротации. А Бальде как новый Зе Луиш.

Но Чернов, Денисов, Умяров и Игнатов в основе, а для чемпионства нужны четыре более сильных исполнителя. Посмотрите на фамилии тех, кого потеряли навсегда, или отдали в аренду – Крал, Ларссон, Бакаев и Жиго. Разве по классу ниже тех, кто остался и приехал? «Спартак» перспективный, но сырой. Поэтому не спешите ставить его на второе место. Пусть для начала не опустятся на шестое к паузе в чемпионате.

А самый тревожный сигнал даже не отсутствие сильных новичков, скорее торги с греками за Фернандеса и Гаджимурадов именно в аренду. Может, Абаскалю сказали, что не дадут денег ни сейчас, ни зимой. Если «Спартак» мечтает остаться на плаву без сильных кадров, порезав финансирование, то результат читается. В таком случае повторение истории «Локомотива» еще оптимистичный сценарий.