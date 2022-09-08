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Гаджимурадов может перейти в «Спартак»

сегодня, 13:18

«Спартак» планирует арендовать полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:04
Луккойл сильно просел с доходами от продажи нефти. Да и сеть АЗС в Европе накрылась. Так что с деньгами только у Газпрома проблем нет. Пока.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:41
Серьёзное усиление для спартака.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 14:24
это нынешний реальный уровень Спартака
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:49
С такими приобретениями вряд ли можно рассчитывать на что-то серьёзное.
makkie
makkie
сегодня в 13:45
Я так понимаю, Лукойл вообще деньги не выделил на усиление.
Иначе не объяснишь, почему в Спартак сватают копеечных Мевлю и Гаджимурадова. Это разве усиление?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:27
У Спартака с новичками не ахти в это ТО,а потери в составе уже хватает.Нет представления на сче Балде пока,на сколько он хорош.Видимо Зенит будет преследовать Динамо в этом сезоне.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:21
Урунов ушел ... Гаджимурадов появится))
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 13:20
Урал же плетется на дне..
Зачем Спартаку и Локо их игроки..
Лучше уж Бикфалви давно бы забрали..
Гость
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