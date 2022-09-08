Гаджимурадов может перейти в «Спартак»

«Спартак» планирует арендовать полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня.
Иначе не объяснишь, почему в Спартак сватают копеечных Мевлю и Гаджимурадова. Это разве усиление?
Иначе не объяснишь, почему в Спартак сватают копеечных Мевлю и Гаджимурадова. Это разве усиление?
Зачем Спартаку и Локо их игроки..
Лучше уж Бикфалви давно бы забрали..
Зачем Спартаку и Локо их игроки..
Лучше уж Бикфалви давно бы забрали..