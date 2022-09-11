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Карпин: «Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, его затруднили»

сегодня, 10:39

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о введении FAN ID.

Верю в позитивное решение по поводу FAN ID? О позитивном решение надо думать. Но ясно, что в существующем формате это неприемлемо. Сергей Богданович говорил о том, что на ЧМ это было — и нормально. Но тут есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID. Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету.

И без QR-кода на стадион не пустят. А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч — и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили.

Сколько ожидаю болельщиков на матч со «Спартаком»? Если бы вход был без Fan ID, как на Кубок, то было бы 30-40 тысяч. Сейчас, вероятно, будет около 10 тысяч.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 11:55
Ну понятно что вся эта система полная ахинея, но и фанаты тоже молодцы, столько грязи и мата на стадионе, ведь там женщины и дети, уважать нужно друг друга
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:34
Ростов дома

Прошлый сезон:
Со Спартаком - 25000
С Химками - 15000
С Локо - 15000
С Сочи - 15000

Нынешний FAN ID сезон:
С Химками - 5000
С Оренбургом - 4000
С Сочи - 5000

Кто то кричал про немыслимый ажиотаж...семьями на арены народ пойдёт...)))
Бумаги не хватит билеты печатать..

Как писал в 1864 г. Николай Некрасов...

FAN ID нужен всем — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
memphis
memphis
сегодня в 11:31
Если тренер сборной говорит, что это бред и ничего не меняется, то о каком развитии футбола и его поддержке, когда и так всем клубам нужно жить и молиться, корме Зенита, речь?
ДСА
ДСА
сегодня в 11:25
Народным избранникам плевать на мнение Валеры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:24
У нас не исчут лёгких путей!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:23, ред.
Даже такой твердолобый чел., как Валера, и то понял, что ФАНтик сделали не для него, не для болельщика, не для простого обывателя.
ФАНтик - очередной турникет с кроссвордом препонов, для разгадывания которого, по большому счёту, нет ни желания ни времени.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:20
Если не брать в расчёт нюансы,то как выдуманный ай-ди,так и "испуг" от его непреодолимости,исходят из одного "кейса"-заботы о своих правах.Одни признают своё поражение в борьбе с фанатским беспределом,а другие настаивают на своём скотском праве быть оными,то бишь -исключёнными из правил человеческого общежития. Всё это вместе составляет НАРОД,со своей спецификой и ментальностью.Только у нас понятие гражданских свобод заменяется истинно российским понятием ВОЛЯ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:13, ред.
Через год я уже не очень понимаю, зачем это всё обсуждать. Ни один человек из Правительства за это большое время даже не заикнулся насчёт диалога, зато мы увидели сотню интервью Терюшкова, Журовой, Родниной, Винер и других популярных "пресс-атташе" Госдумы по поводу того, что "принято и принято, что теперь-то".

А на самом деле всё просто, откройте сайт ГД и посмотрите на результаты голосований.

Для прикола опять последние озвучу:

Принят (399 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (396 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (398 за, 0 против, 1 воздержалось)
Принят (394 за, 0 против, 1 воздержалось)
Принят (393 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (390 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (393 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (395 за, 0 против, 0 воздержалось)
Принят (397 за, 0 против, 0 воздержалось)

Раскрою секрет, за крайние 20 голосований даже не было НИ ОДНОГО голоса против.

Это не ГД - это "соглашательная машина". Если им спустили законопроект о FanID, вы понимаете, какой результат только и мог быть.
Бoрат
Бoрат ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:04
Золотые слова
Полностью согласен
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:00, ред.
Ещё раз повторюсь FAN ID это хорошая штука, но действительно пока есть проблемы и об них надо говорить, заострять проблему.

Со временем эту проблему решат, но вот вопрос сколько это протянется.

Просто Ростову, Сочи, Самаре, НН, Ёбургу не повезло, в этих городах проводился ЧМ2018 и стадионы приспособлены под FAN ID, поэтому на них и экспериментируют.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 10:58
Требования онлайн-магазинов относительно этого отличаются.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:48
Ты в интернет-магазинах эту "сложную операцию" выполняешь каждую неделю.Может и не ты,но жена-точно,попроси её.И не забудь детям российский паспорт попросить,а то так и не попадут на стадион,на победный матч папы. Будут,как я,сидеть у телеэкрана всю жизнь. Охренеть можно-сложности с Кью-ар кодом и привязкой его к билету! А ходить ,глядя в экран смартфона по улицам не сложно? Не опасно?? Оторви глаза от экрана,на стене дома его номер написан...
Брулин
Брулин
сегодня в 10:46
Не подмажешь-не поедешь. Валера с хитрецой об Абаскале. Разобрал и приготовил.
Ростов ждём в тройке.
Гость
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