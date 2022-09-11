Карпин: «Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, его затруднили»

Главный тренер «Ростова» и сборной России поделился мнением о введении FAN ID.

Верю в позитивное решение по поводу FAN ID? О позитивном решение надо думать. Но ясно, что в существующем формате это неприемлемо. Сергей Богданович говорил о том, что на ЧМ это было — и нормально. Но тут есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID. Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету.

И без QR-кода на стадион не пустят. А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч — и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили.

Сколько ожидаю болельщиков на матч со «Спартаком»? Если бы вход был без Fan ID, как на Кубок, то было бы 30-40 тысяч. Сейчас, вероятно, будет около 10 тысяч.