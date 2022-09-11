Масалитин: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ была какая-то интрига»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил матч РПЛ между «армейцами» и «Краснодаром» (4:1).

Мы увидели хороший матч в исполнении двух команд. Нечасто увидишь, когда одна команда забивает три гола с пенальти. У ЦСКА были хорошие моменты в первом тайме, Карраскаль мог забивать, но не попал в ворота. Но во втором тайме игра изменилась – ЦСКА отдал мяч сопернику и играл на контратаках. Третий пенальти стал решающим – у «Краснодара» не хватило больше сил чтобы отыграться. Все пенальти были по делу, были нарушения в штрафной площади соперника.

Акинфеев следил за игроком во время удара Рамиреса. Не думаю, что ему кто-то помешал. Пропущенный мяч – ошибка Игоря, такой вратарь с такой дистанции должен отбивать и ловить все такие мячи.