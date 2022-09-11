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Масалитин: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ была какая-то интрига»

сегодня, 00:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил матч РПЛ между «армейцами» и «Краснодаром» (4:1).

Мы увидели хороший матч в исполнении двух команд. Нечасто увидишь, когда одна команда забивает три гола с пенальти. У ЦСКА были хорошие моменты в первом тайме, Карраскаль мог забивать, но не попал в ворота. Но во втором тайме игра изменилась – ЦСКА отдал мяч сопернику и играл на контратаках. Третий пенальти стал решающим – у «Краснодара» не хватило больше сил чтобы отыграться. Все пенальти были по делу, были нарушения в штрафной площади соперника.

Акинфеев следил за игроком во время удара Рамиреса. Не думаю, что ему кто-то помешал. Пропущенный мяч – ошибка Игоря, такой вратарь с такой дистанции должен отбивать и ловить все такие мячи.

Хотелось бы, чтобы в РПЛ была какая-то интрига и борьба продолжалась на второй и третий отрезок тоже. ЦСКА надо прибавлять в любом случае. Сегодня не было слаженной игры в середине поля, Карраскаль не очень хорошо выглядел. Не было единства и цельной игры. Команда на стадии становления, надо двигаться и исправлять ошибки. Впереди много работы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:54
Спасибо Девид, буду знать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:46
Всё течет всё меняется - интрига будет!
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:45
Здравствуйте. Об этом можно не писать, случайные жалобы будут расценены соотвественно и никаких мер не будет если только в комментарии нет нарушения, и жалобы сами по себе не оказывают влияния на принятые решение относительно комментариев.
Гость
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