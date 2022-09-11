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Корнеев: «ЦСКА можно считать главным конкурентом „Зенита“»

сегодня, 08:35

Игорь Корнеев оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке Мир РПЛ.

С «Зенитом» будет непросто соперничать. Нужно объективно смотреть на вещи. Уровень исполнителей у питерцев все-таки другой. Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Футболисты прекрасно понимают, что от них хочет тренер. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита». А вот насколько хватит армейцев? Только время покажет.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:11
У Зенита конкурентов нет.
kostjan 58
kostjan 58
сегодня в 08:53
сказал слепой глухому посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:43
Чемпионат за почётное звание "Главный Конкурент Зенита" - в разгаре....

Наверное судья Иванов, с которым ЦСКА бьёт пенальти чаще чем подаёт угловые, согласится с Корнеевым...)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:40
Удачи Коняшкам
Гость
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