Корнеев: «ЦСКА можно считать главным конкурентом „Зенита“»

оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке Мир РПЛ .

С «Зенитом» будет непросто соперничать. Нужно объективно смотреть на вещи. Уровень исполнителей у питерцев все-таки другой. Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Футболисты прекрасно понимают, что от них хочет тренер. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита». А вот насколько хватит армейцев? Только время покажет.