Рахимич: «Только ЦСКА сейчас может конкурировать с „Зенитом“»

Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ .

Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные — нет. «Спартак»? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности.