Рахимич: «Только ЦСКА сейчас может конкурировать с „Зенитом“»

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные — нет. «Спартак»? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности.
ЦСКА из 4-х гостевых матчей выиграл лишь 1....
И следующие 4 матча команда проведёт не выезжая из своего города...в этом преимущество московских команд...треть гостевых матчей играть в Москве...но..
Надеюсь в марте с Зенитом Иванов не затеет отмечать 7-милетие стадиона...))
ЦСКА из 4-х гостевых матчей выиграл лишь 1....
И следующие 4 матча команда проведёт не выезжая из своего города...в этом преимущество московских команд...треть гостевых матчей играть в Москве...но..
Надеюсь в марте с Зенитом Иванов не затеет отмечать 7-милетие стадиона...))
В этом сезоне я думаю нас ждёт классическое противостояние двух сильнейших российских футбольных клубов XXI века
ЦСКА набрал неплохую форму, Зенит уже давно не опускается ниже определенного уровня
Ждём интересную борьбу за чемпионство
В этом сезоне я думаю нас ждёт классическое противостояние двух сильнейших российских футбольных клубов XXI века
ЦСКА набрал неплохую форму, Зенит уже давно не опускается ниже определенного уровня
Ждём интересную борьбу за чемпионство