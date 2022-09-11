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Рахимич: «Только ЦСКА сейчас может конкурировать с „Зенитом“»

сегодня, 17:31

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные — нет. «Спартак»? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 18:52
Соперничать с Зенитом может только сам Зенит, остальные статисты!
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 18:39
Нет у нас конкуренции за чемпионство, это самообман! Стоит признать, что Зенит будет чемпионом в этом году!
Накир
Накир
сегодня в 18:38
Ну хоть кто то сможет и то радует
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:19
Да,ладно!!,но желаю,что бы цска выиграл,зенита!!!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:09
Что-то ты не жаловался, когда Иванов судил Зенит-Спартак )))
pomor45
pomor45
сегодня в 18:06, ред.
Рахимич что-то такое знает о конских настроениях в судейском корпусе. Видимо подвиг Иванова в матче с Краснодаром не останется единственным - найдутся горячие последователи.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:51
Не будет никакой борьбы за Чемпионство!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:50
Какая стабильность???
ЦСКА из 4-х гостевых матчей выиграл лишь 1....

И следующие 4 матча команда проведёт не выезжая из своего города...в этом преимущество московских команд...треть гостевых матчей играть в Москве...но..

Надеюсь в марте с Зенитом Иванов не затеет отмечать 7-милетие стадиона...))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:40
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Бoрат
Бoрат
сегодня в 17:38
Да
В этом сезоне я думаю нас ждёт классическое противостояние двух сильнейших российских футбольных клубов XXI века
ЦСКА набрал неплохую форму, Зенит уже давно не опускается ниже определенного уровня
Ждём интересную борьбу за чемпионство
Гость
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