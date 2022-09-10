Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Индзаги: «Мы растём не только как личности, но и как коллектив»

вчера, 22:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил победу своей команды в матче 6-го тура Серии А против «Торино» (1:0).

Эта победа очень важна, мы стремились к этому. После матча в среду с «Баварией» мы понимали, что будет непросто: мы выдержали, я видел, как игроки боролись, каков был их настрой. Победа в таких матчах имеет внушительный вес.

Необходимо побеждать. Это позволяет гордиться собой. Что немаловажно, мы растем не только как личности, но и как коллектив. В противном случае успеха не добиться.

Все новости
Неймар: «Некоторые нападающие немного боятся Рюдигера»
Сегодня, 00:48
Мюллер: «Я очень зол на нас, в этом сезоне со мной такое впервые»
Вчера, 23:14
Антони: «Роналду сложно описать — лучший футболист мира»
Вчера, 22:18
Член президиума Боснии и Герцеговины высказался против матча с Россией
Вчера, 20:12
Баркли: «У меня довольно широкая специализация»
Вчера, 20:03
Глеб: «От встречи с Елизаветой II были положительные эмоции»
Вчера, 19:37
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:22
Удачи вам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 