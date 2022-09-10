Индзаги: «Мы растём не только как личности, но и как коллектив»

Главный тренер «Интера» оценил победу своей команды в матче 6-го тура Серии А против «Торино» (1:0).

Эта победа очень важна, мы стремились к этому. После матча в среду с «Баварией» мы понимали, что будет непросто: мы выдержали, я видел, как игроки боролись, каков был их настрой. Победа в таких матчах имеет внушительный вес.

Необходимо побеждать. Это позволяет гордиться собой. Что немаловажно, мы растем не только как личности, но и как коллектив. В противном случае успеха не добиться.