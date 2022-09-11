Рафинья полагает, что «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов

Футболист «Барселоны» поделился ожиданиями от выступления команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Разумеется. У нас есть талант, но не стоит забывать и о настрое на победу. У нас это есть.