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Рафинья полагает, что «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов

сегодня, 17:11

Футболист «Барселоны» Рафинья поделился ожиданиями от выступления команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Разумеется. У нас есть талант, но не стоит забывать и о настрое на победу. У нас это есть.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 19:11
Пока не ясно. Учитывая что Барселона проиграла Айнтрахту в ЛЕ, то в ЛЧ соперники будут сильнее. Тем более чем дальше Барса будет проходить, тем сложнее будет соперник.
А в Ла Лиге пока не были матчи с топами, возможно в этих матчах будет решаться победа в чемпионате, а также готовность команды в ЛЧ. Но пока Барселона идет хорошо в Ла Лиге.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:52
Теоретически ДА, но есть еще и практика
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:08
В Ла Лиге ещё реально победить, но в ЛЧ ..., вы поняли.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:17
Хлопотно это!
c8qh59e9gkpb
c8qh59e9gkpb
сегодня в 17:12
Всё может быть
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