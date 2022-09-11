«Атлетик» крупно обыграл «Эльче»

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сегодня, 19:15

«Эльче» крупно уступил «Атлетику» в матче 5-го тура Ла Лиги (1:4).

Гости вышли вперед на 9-й минуте, причиной стал автогол Николаса Фернандеса. Удвоил преимущество команды Ойан Сансет на 14-й, реализовав пенальти. Николас Уильямс забил третий гол команды на 22-й минуте. На 44-й гости забили еще один мяч — на сей раз постарался Алехандро Беренгер. Хозяева ответили мячом Эсекеля Понсе на 59-й минуте.

После матча «Эльче» занимает 19-е место (1 пункт), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (10 пунктов).