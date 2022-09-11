Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

«Атлетик» крупно обыграл «Эльче»

сегодня, 19:15
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче1 : 4Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Эльче» крупно уступил «Атлетику» в матче 5-го тура Ла Лиги (1:4).

Гости вышли вперед на 9-й минуте, причиной стал автогол Николаса Фернандеса. Удвоил преимущество команды Ойан Сансет на 14-й, реализовав пенальти. Николас Уильямс забил третий гол команды на 22-й минуте. На 44-й гости забили еще один мяч — на сей раз постарался Алехандро Беренгер. Хозяева ответили мячом Эсекеля Понсе на 59-й минуте.

После матча «Эльче» занимает 19-е место (1 пункт), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (10 пунктов).

Все новости
«Лацио» обыграл «Верону»
Сегодня, 20:58
«Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах голов не забили
Сегодня, 20:24
«Зенит» забил «Оренбургу» восемь безответных голов и обновил свой рекорд
Сегодня, 19:26
«Унион» лидирует в Бундеслиге после победы над «Кёльном»
Сегодня, 18:31
«Монца» впервые не проиграла в текущем сезоне Серии А
Сегодня, 18:09
«Удинезе» выиграл у «Сассуоло» и поднялся в топ-4 Серии А
Сегодня, 18:04
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 20:22
Ожидал что не будет разгрома и что хозяева не забьют - вышло наоборот.

Победе гостей отнюдь не удивлён.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:20
Атлетико конечно хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 