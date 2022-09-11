«Реал» крупно обыграл «Мальорку» и возглавил таблицу Ла Лиги

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сегодня, 17:28

«Реал» крупно обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

Счет открыл игрок гостей Ведат Мурики на 35-й минуте. Ответный гол забил Федерико Вальверде на 45+3-й. Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперед на 73-й минуте. Родриго на 89-й забил третий мяч хозяев, а окончательный счет установил Антонио Рюдигер на 90+3-й минуте.

После матча «Реал» лидирует в Ла Лиге (15 очков), «Мальорка» идет на 13-й позиции (5 пунктов).