«Реал» крупно обыграл «Мальорку» и возглавил таблицу Ла Лиги

«Реал» крупно обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).
Счет открыл игрок гостей Ведат Мурики на 35-й минуте. Ответный гол забил Федерико Вальверде на 45+3-й. Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперед на 73-й минуте. Родриго на 89-й забил третий мяч хозяев, а окончательный счет установил Антонио Рюдигер на 90+3-й минуте.
После матча «Реал» лидирует в Ла Лиге (15 очков), «Мальорка» идет на 13-й позиции (5 пунктов).
Игра без Бензема сегодня показала, что если соперник более-менее качественно встанет в оборону, то Реалу будет крайне непросто. Навесы то исключены.
Весь первый тайм возили мяч, эффекту практически никакого.
Винисиус напрягает все больше. И все больше напоминает Неймара в былые времена. Провоцирует соперников зачем-то, целенаправленно пытается заработать штрафные и пенальти, ошибается в бесконечных обыгрышах. Реал так последние два десятилетия точно не играл.
Как итог, победу заполучили организованные и серьёзно настроенные Вальверде и Родриго - браво!
Но то, что пришлось включать настолько явную ставку на индивидуальное мастерство - вызывает беспокойство накануне более сложных соперников.
Тем не менее, очки взяты, это главное.
Игра без Бензема сегодня показала, что если соперник более-менее качественно встанет в оборону, то Реалу будет крайне непросто. Навесы то исключены.
Весь первый тайм возили мяч, эффекту практически никакого.
Винисиус напрягает все больше. И все больше напоминает Неймара в былые времена. Провоцирует соперников зачем-то, целенаправленно пытается заработать штрафные и пенальти, ошибается в бесконечных обыгрышах. Реал так последние два десятилетия точно не играл.
Как итог, победу заполучили организованные и серьёзно настроенные Вальверде и Родриго - браво!
Но то, что пришлось включать настолько явную ставку на индивидуальное мастерство - вызывает беспокойство накануне более сложных соперников.
Тем не менее, очки взяты, это главное.