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«Реал» крупно обыграл «Мальорку» и возглавил таблицу Ла Лиги

сегодня, 17:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал» крупно обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

Счет открыл игрок гостей Ведат Мурики на 35-й минуте. Ответный гол забил Федерико Вальверде на 45+3-й. Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперед на 73-й минуте. Родриго на 89-й забил третий мяч хозяев, а окончательный счет установил Антонио Рюдигер на 90+3-й минуте.

После матча «Реал» лидирует в Ла Лиге (15 очков), «Мальорка» идет на 13-й позиции (5 пунктов).

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:44
Отыгрались с 0:1
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:26
Полтора тайма Мальорка держалась очень хорошо.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:49
С победой Реал Мадрид и всех тех, кто болеет за нас!!! Никак не можем заводиться, пока не пропустим гол. Проход Федерико Вальверде был шикарен, как и завершающий удар. Зачем нужны всякие Мбаппе, Неймары за 200 с лишним миллионов евро, если есть Вальверде, которого мы купили за 5 миллионов евро?! Винисиус Жуниор и Родриго Силва очень хорошо сыграли. Вот это матч был. Один гол краше другого. Рад, что Антонио Рюдигер забил. Винисиус получил награду "лучший игрок матча", и это заслуженно. Этот парень как будто заводной. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 17:47
Реал с победой!

Игра без Бензема сегодня показала, что если соперник более-менее качественно встанет в оборону, то Реалу будет крайне непросто. Навесы то исключены.

Весь первый тайм возили мяч, эффекту практически никакого.

Винисиус напрягает все больше. И все больше напоминает Неймара в былые времена. Провоцирует соперников зачем-то, целенаправленно пытается заработать штрафные и пенальти, ошибается в бесконечных обыгрышах. Реал так последние два десятилетия точно не играл.

Как итог, победу заполучили организованные и серьёзно настроенные Вальверде и Родриго - браво!
Но то, что пришлось включать настолько явную ставку на индивидуальное мастерство - вызывает беспокойство накануне более сложных соперников.

Тем не менее, очки взяты, это главное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:29
Даже не сомневался в этом
Гость
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