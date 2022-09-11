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«Факел» обыграл «Локомотив»

сегодня, 17:22
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ (2:0).

Евгений Морозов открыл счет на 45+6-й минуте. Окончательный счет установил Ираклий Квеквескири на 58-й.

После матча «Факел» занимает 14-е место (7 очков), «Локомотив» идет на 11-м месте (9 очков).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:09
Факел с победой. Если честно, то глядя во "что" мучается Локо, этот результат меня не удивил. Удивляет другое - сколько, мать его ети, нужно поражений, что бы всех этих "сидоров" немецких выжечь калёным железом из команды?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:03
И сколько можно это позорище терпеть? Цорн и шайка - вон! А Факел молодцы! С перовой заслуженной победой, Воронеж! А в Локо, как и многие, жду Сергея Юрана, нашего отечественного классного специалиста, которого уважали, как тренера и как человека все футболисты, команды которых он тренировал и все готовы были умереть за этого тренера на поле. Отсюда и такие результаты у Юрана с довольно средненькими командами!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:02
Немцы мстят за Севастополь !
makkie
makkie
сегодня в 18:50
Если это не слив тренера Локо, то я даже не знаю.
Очень сильно палились защитники. Как дети сыграли)
Борислaв
Борислaв
сегодня в 18:49
Паровоз успешно пустили под откос
протон
протон
сегодня в 18:35
Вендел - это другой уровень. Все есть у парня, пас, удар, дриблинга, физика и скорость в наличии. Без слабых мест.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:34
Факел с Победой!!!
Но очень огорчает меня такой Локомотив. Я хорошо помню другой Локо, с Палычем и его ребятами, Лоськовым и Ко. Интересно было смотреть. Сейчас же какие-то Цорны, тренера и не знаю и знать не хочу, при таком бюджете опустили клуб ниже плинтуса. Куда смотрит совет РЖД.
Гнать надо всех. Это просто беспредел,(((
протон
протон
сегодня в 18:29
Немного статистики:
1 победа Факела в Премьер-Лиге с 27 октября 2001 года ( а ещё она первая домашняя с этой же даты)
1 победа Факела над московской командой с 22 июля 2001 года
1 победа Факела с разницей в 2 мяча с 26 мая 2001 года


Болельщики Локомотива начинают подозревать, что Смородская - не самое худшее, что было с клубом.

Влюбили в себя воронежцы бесшабашным футболом, атмосферой на стадионе и в городе! Такие команды нужны в РПЛ!
Молодцы, сегодня сыграли хорошо не только в атаке, но и в защите-без ошибок. Обыграли не кого ни -будь, а Локомотив, несмотря на то, что у Локомотива сейчас не лучшие времена, это все же сильный клуб!! Ираклий сегодня лучший!!!

Опустив эмоции за скобки, считаю, что Факел победил абсолютно по делу. Мне нравится эта команда и я не хотел бы, чтобы она вылетала. Жаль, что ее возвышение началось именно с Локомотива. Персонально рад за Морозова. У Локомотива проблема, связанная с нехваткой рослых и качественных цз, в итоге свой играет в Факеле, а новый приезжает из Урала. (хотя я против новичка ничего не имею против, а желаю только удачи). По поводу Локомотива, я не знаю, сейчас это дно. По-другому назвать не могу и мне очень жаль. Пенальти спорный, скорее не было. Такой же спорный и в пользу Факела, когда Ненахов бортанул Морозова, тут скорее был. Счет по игре. Давайте нового тренера в Локомотив, и уберите часть команды в дубль.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:28
Похоже немецкий Локомотив встал не на тот путь.
протон
протон
сегодня в 18:24
могу сказать, что нужно пройти очищение пердивом
протон
протон
сегодня в 18:23
Нужно дать Цорну поработать.
dok66
dok66
сегодня в 18:23
Цорна давно уже пора на выход , вслед за Рангником . Чего удивляться , все по плану .
p3e7r98hmj7d
p3e7r98hmj7d
сегодня в 18:21
Это просто жесть
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 18:17
поздравляю болельщиков факела и весь Воронеж с первой победой в вышке в 21 веке!!! похоже футболисты хозяев отправили в Москву собирать чемоданы тренера локомотива, надеюсь руководство локо не станет рубить с плеча ( скорее всего Цорн сам уже в шаге от увольнения и получит пинка под зад от ржд чуть позже и вместе с тренерскем штабом покинет локомотив) не хочу чтобы смена на тренерской скамейке локо произошла перед дерби со Спартаком ( может сыграть положительно на футболистов приход не дай бог в локо Юрана и на эмоциях железнодорожники могут нас и обыграть. на эту минуту прямо скажу шансов на победу в дерби у гудков не много) хотелось бы через пару недель чтобы локомотив возглавил Лоськов ( только без всяких ограничений от мутного руководства в лице Цорна и его немецкой свиты) или Юран ( думаю Сергей заслужил возглавить большой клуб после удачной ( в финансом плане больше😂) работы в химках и до этого в Хабаровске ( где его любили и уважали футболисты ска - энергии)
Брулин
Брулин
сегодня в 18:03
Ольга Юрьевна права как никогда.😏 Цорну просто надо признать свою ошибку и найти толкового тренера. А дальше уже точно будет прогресс, индивидуально же игроки очень неплохого уровня.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:55
Факел теперь серьёзный соперник
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:53
Локомотив был изначально обречён. Факел всё-таки пришёл в РПЛ из лучшей лиги мира.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:53
Это просто позор
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:53
Поздравляю Факел и его болельщиков с первой и долгожданной победой в РПЛ!Победа заслуженная и красивая,удачи команде и новых побед!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 17:50
Стихи понравились, ставлю лайк.
Будь здрав Геннадий.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 17:47
Если опустить маты, то вот что можно сказать о нынешней игре Локо:



.
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 17:46
С победой на классе Воронеж!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:46
Уже закончилось и лето-
жду заседания Совета,
да не каких -нибудь ослов-
Совета,блин,Директоров!

Они как встанут утром рано,
да призовут к себе Юрана,
да скажут как :"Паши,пацан,
а мы погнали в ресторан !"...
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 17:46
Дрезина под откос.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:44
Странно, но поражение от дебютанта уже совсем не удивляет. Локо подсел в этом сезоне как то стремительно. Все думали, что будет одним из претендентов на медали , но пока, глядя на мучения команды, это похоже на фантастику. На данный момент команды единомышленников просто нет. Скорее всего и в Локо тренеру укажут , где выход.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:43
Смотрел матч и удивлялся, до чего сдал Локо, Факелу респект.
d1metras
d1metras
сегодня в 17:42
мда...надо гнать паганой метлой всех фашистов из Локо.. из когда то мощного соперника клуб превратился в мальчика для битья... Печаль..Факел с победой!!!! Молодцы! достойно отыграли!))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
Болельщики Локомотива начинают подозревать, что Смородская - не самое худшее, что было с клубом...:))))

Воронеж с первой долгожданной победой! Заслужили целиком и полностью, Худяков с защем даже для 3го гола всё сделали сами, но Аппаев не воспользовался. Эх, явно не в том клубе напрашивалась тренерская отставка - защитники при немцах играют хуже детского сада, остальные не лучше. Факел молодцы!

Ну а так что, произошло именно то, что должно было произойти. Симпатичная в плане игры команда, которая выгрызает прописку, обыграла миллионеров, которым ничего не надо, кроме смски из банка. Еще раз, Воронеж с долгожданной и заслуженной победой.

А эти...вылететь не вылетят, конечно, но антирекорд по занятому в таблице месту оформят как пить дать. Спасибо Цорну и остальной шайке! Жду заседания совета директоров в понедельник и приглашение Юрана, нельзя так издеваться над клубом...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Гор Тищенко (раскрыть)
сегодня в 17:40
Вообще разрешено только пять замен, но Факелу разрешили за каждый гол дополнительную замену проводить.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:33
Отличная передовая тренерская школа Германландии!!! Откуда откопали эту ягдкоманду-простому человеку недоступно.
Гость
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