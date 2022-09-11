«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ (2:0).
Евгений Морозов открыл счет на 45+6-й минуте. Окончательный счет установил Ираклий Квеквескири на 58-й.
После матча «Факел» занимает 14-е место (7 очков), «Локомотив» идет на 11-м месте (9 очков).
Воронеж с первой долгожданной победой! Заслужили целиком и полностью, Худяков с защем даже для 3го гола всё сделали сами, но Аппаев не воспользовался. Эх, явно не в том клубе напрашивалась тренерская отставка - защитники при немцах играют хуже детского сада, остальные не лучше. Факел молодцы!
Ну а так что, произошло именно то, что должно было произойти. Симпатичная в плане игры команда, которая выгрызает прописку, обыграла миллионеров, которым ничего не надо, кроме смски из банка. Еще раз, Воронеж с долгожданной и заслуженной победой.
А эти...вылететь не вылетят, конечно, но антирекорд по занятому в таблице месту оформят как пить дать. Спасибо Цорну и остальной шайке! Жду заседания совета директоров в понедельник и приглашение Юрана, нельзя так издеваться над клубом...
Воронеж с первой долгожданной победой! Заслужили целиком и полностью, Худяков с защем даже для 3го гола всё сделали сами, но Аппаев не воспользовался. Эх, явно не в том клубе напрашивалась тренерская отставка - защитники при немцах играют хуже детского сада, остальные не лучше. Факел молодцы!
Ну а так что, произошло именно то, что должно было произойти. Симпатичная в плане игры команда, которая выгрызает прописку, обыграла миллионеров, которым ничего не надо, кроме смски из банка. Еще раз, Воронеж с долгожданной и заслуженной победой.
А эти...вылететь не вылетят, конечно, но антирекорд по занятому в таблице месту оформят как пить дать. Спасибо Цорну и остальной шайке! Жду заседания совета директоров в понедельник и приглашение Юрана, нельзя так издеваться над клубом...
жду заседания Совета,
да не каких -нибудь ослов-
Совета,блин,Директоров!
Они как встанут утром рано,
да призовут к себе Юрана,
да скажут как :"Паши,пацан,
а мы погнали в ресторан !"...
жду заседания Совета,
да не каких -нибудь ослов-
Совета,блин,Директоров!
Они как встанут утром рано,
да призовут к себе Юрана,
да скажут как :"Паши,пацан,
а мы погнали в ресторан !"...