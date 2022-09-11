Игрок «Бреста» сравнил арбитров из Англии и Франции

Полузащитник «Бреста» сравнил арбитров из Англии и Франции. Ранее футболист выступал за «Норвич».

Могу сказать, что стиль работы арбитра сильно отличается в Англии и Франции. В Англии особо не тратят времени зря, игра имеет быстрый темп, не все нарушения фиксируются, во Франции картина иная. В Англии арбитр может уделить тебе время, чтобы объяснить суть нарушения. Они настроены обучать: если ты будешь интересоваться нюансами, то желтую карточку могут и не показать. Когда я только переехал в Англию, арбитры подходили ко мне перед игрой, чтобы поздороваться и познакомиться. Во Франции больше не разрешено общаться с судьями, это не очень хорошо. Я поддерживаю использование судьями микрофонов, это заставит быть осмотрительнее и арбитров, и нас, игроков. В регби это работает превосходно. Это придало бы футболу новую окраску.