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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Игрок «Бреста» сравнил арбитров из Англии и Франции

вчера, 23:19

Полузащитник «Бреста» Пьер Лис-Мелу сравнил арбитров из Англии и Франции. Ранее футболист выступал за «Норвич».

Могу сказать, что стиль работы арбитра сильно отличается в Англии и Франции. В Англии особо не тратят времени зря, игра имеет быстрый темп, не все нарушения фиксируются, во Франции картина иная. В Англии арбитр может уделить тебе время, чтобы объяснить суть нарушения. Они настроены обучать: если ты будешь интересоваться нюансами, то желтую карточку могут и не показать. Когда я только переехал в Англию, арбитры подходили ко мне перед игрой, чтобы поздороваться и познакомиться. Во Франции больше не разрешено общаться с судьями, это не очень хорошо. Я поддерживаю использование судьями микрофонов, это заставит быть осмотрительнее и арбитров, и нас, игроков. В регби это работает превосходно. Это придало бы футболу новую окраску.

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Все комментарии
ktayp7wfxg4y
ktayp7wfxg4y
вчера в 23:27
Ну это же естественно...
протон
протон
вчера в 23:25
В Англии судейство на высшем уровне
Гость
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