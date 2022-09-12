Сборная России объявила расписание сентябрьского сбора

Российский футбольный союз и тренерский штаб главной команды страны определили график подготовки сборной к товарищескому матчу с Киргизией. С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.
Сборная России сыграет с национальной командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова.
График подготовки сборной России
19 сентября (понедельник)
12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ.
20 сентября (вторник)
18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
21 сентября (среда)
11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.
22 сентября (четверг)
11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
15:00 – Вылет в Бишкек.
23 сентября (пятница)
19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.
20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.
24 сентября (суббота)
20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.