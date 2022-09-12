Сборная России объявила расписание сентябрьского сбора

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сегодня, 13:56

Российский футбольный союз и тренерский штаб главной команды страны определили график подготовки сборной к товарищескому матчу с Киргизией. С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

Сборная России сыграет с национальной командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова.

График подготовки сборной России

19 сентября (понедельник)

12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Закрыта для СМИ .

20 сентября (вторник)

18:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 18:00 до 18:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

21 сентября (среда)

11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.

22 сентября (четверг)

11:00 – Тренировка, УТЦ «Новогорск». Открыта для СМИ с 11:00 до 11:30. По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

15:00 – Вылет в Бишкек.

23 сентября (пятница)

19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.

20:00 (Бишкек, местное время) – Предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова. Открыта для СМИ с 20:00 до 20:15.

24 сентября (суббота)

20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.