«Вы проиграете?» Винисиус провоцировал игроков «Мальорки» во время матча

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сегодня, 15:05

Нападающий «Реала» провоцировал футболистов «Мальорки» во время матча 5-го тура Ла Лиги, который закончился победой мадридского клуба со счётом 4:1.

Во время игры бразилец неоднократно подходил к игрокам соперника, задавая им вопрос: «Как думаете, вы проиграете?» Футболисты «Реала» поговорили с Винисиусом, попросив его не провоцировать соперников, потому что они могут умышленно нанести ему травму в игровом эпизоде.

Некоторые члены тренерского штаба выкрикивали футболистам «Мальорки», чтобы они «сломали» Винисиуса.