Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2022/2023

«Вы проиграете?» Винисиус провоцировал игроков «Мальорки» во время матча

сегодня, 15:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор провоцировал футболистов «Мальорки» во время матча 5-го тура Ла Лиги, который закончился победой мадридского клуба со счётом 4:1.

Во время игры бразилец неоднократно подходил к игрокам соперника, задавая им вопрос: «Как думаете, вы проиграете?» Футболисты «Реала» поговорили с Винисиусом, попросив его не провоцировать соперников, потому что они могут умышленно нанести ему травму в игровом эпизоде.

Некоторые члены тренерского штаба выкрикивали футболистам «Мальорки», чтобы они «сломали» Винисиуса.

Все новости
Конфликт между Неймаром и Мбаппе пытается уладить Серхио Рамос
Сегодня, 09:25
Мбаппе — Хакими: «Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы»
Вчера, 10:53 Видео
Три пенальти и странные коэффициенты. «Краснодар» требует расследовать судейство
11 сентябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии29
Марсьяль раскритиковал Сульшера
10 сентября
Мбаппе: «Мы с Неймаром уважаем друг друга»
06 сентября
Селюк считает, что «Локомотив» и «Оренбург» сыграли договорной матч
05 сентября
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:24
Неадекватные действия.... что тут еще скажешь..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:10
Вини просто тролил их,так многие делают!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 