«Вы проиграете?» Винисиус провоцировал игроков «Мальорки» во время матча

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор провоцировал футболистов «Мальорки» во время матча 5-го тура Ла Лиги, который закончился победой мадридского клуба со счётом 4:1.
Во время игры бразилец неоднократно подходил к игрокам соперника, задавая им вопрос: «Как думаете, вы проиграете?» Футболисты «Реала» поговорили с Винисиусом, попросив его не провоцировать соперников, потому что они могут умышленно нанести ему травму в игровом эпизоде.
Некоторые члены тренерского штаба выкрикивали футболистам «Мальорки», чтобы они «сломали» Винисиуса.