Мбаппе — Хакими: «Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы»

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сегодня, 10:53

Форвард ПСЖ высказывал претензии в перерыве одного из матчей парижан.

- Я клянусь, просто посмотри видео. - Извини, если это так. - Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы.

Этот эпизод случился в прошлом сезоне.