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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе — Хакими: «Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы»

сегодня, 10:53

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказывал претензии Ашрафу Хакими в перерыве одного из матчей парижан.

- Я клянусь, просто посмотри видео.

- Извини, если это так.

- Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы.

Этот эпизод случился в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:46
Ну конечно, а Роналду белый и пушистый)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 12:45
Чё это негретенок такой злой в последнее время, транс любовница давать перестала.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:38
Черепашка так зазвездился, что "не видит ничего дальше носа"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 12:33
Та новость уткой была, ибо свидетелю - "партнёру" Рона по раздевалке на сегодня 60 лет от роду.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:24
Вот что бывает когда неграм дают много прав, они начинают борзеть.

Мбаппе в раздевалке - Ты не просто извинишься, и будешь отдавать на меня пасы, а еще презренный ты встанешь на одно колено пред королем и чемпином мира во Франции.)))))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:12
Как думаешь, Мбаппе в будущем возьмет золотой мяч?
u4vb49bvvtj2
u4vb49bvvtj2
сегодня в 12:12
Совсем оборзел салажонок
Nazi
Nazi
сегодня в 12:10
Задолбал уже этот Мбаппе.. Все ему должны бляха муха.. Насколько был хорош раньше, настолько оборзел в последнее время.. Тьфу..
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:10
На людях (на камеру) может и так, а в раздевалке "Ювентуса" применял физическое воздействие.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:02
В детстве, неважно на какой позиции я бы ни играл, всегда хотел, чтобы мне дали пасы, потому считал что могу развить атаку и забить голы. В принципе так и бывало
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:48
Мбаппе превратился в редкостного контрацептива судя по последним новостям
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:47
Когда я перед кем то извиняюсь или прошу прощения, и этот человек принимает извинения, я стараюсь в будущем не повторять свои ошибки
Но если не дай бог этот человек после моих извинений продолжает давить, и высказывать мне за то, за что я просил прощения, то за это делаю ему ещё в три раза хуже и больнее, чем первый раз
Чтобы понял, что моими "извини" и "прости" разбрасываться нельзя
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 11:42
Мбаппе времён Монако был интересным не только в игре, но и в интервью. Многие журналисты тогда отмечали, что он не по годам зрел, не заносчив, вежлив и скромен...

Где тот Мбаппе? Что это за человек нынче в майке с его фамилией на спине?

Слишком резвый темп взял француз. Если дальше так и будет, то Роналду он переплюнет ещё к своим 25-ти годам, а к 30-ти задаст новые стандарты в понятии "звёздная болезнь".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:42, ред.
Вот тут не надо говорить почём зря. "Балласт" никогда не клеймит партнёров и всегда поднимает палец вверх, в знак благодарности за ВСЕ (!) передачи, включая и неточные.

А по Мбаппе не удивлён. Страшно даже представить, сколько в ПСЖ ещё подобных случаев, о которых мы не знаем...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:33
"Ты рождён,чтобы быть послушным,греть мне воду,вставая рано.Бегать с почтой,следить за конюшней.Я властитель твой,обезьяна!"
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:29
Я про это и хотел написать, но ты опередил.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:17
Это уже культ личности
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:17, ред.
ну почему его не отдали в Реал? ну вот зачем его оставили? да, он забивает, но только благодаря неймару и месси, которые для него создают за игру 20 моментов 100-процентных, из которых он реализует 2
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:13
обычный диалог двух партнеров. Нападающий требует передач на себя, но так как это мбаппе, все на него накинуться и скажут какой же он противный человек и деньги его испортили.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:10
Вот когда ты станешь играть на команду ,тогда и тебе будут давать пасы ,а ты играешь только на себя ,когда уже ПСЖ от тебя избавится?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:08
Наглость у него так и прет.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:05
У Мбаппе кумир балласт. Чего от него еще ждать? Так же сделает карьеру благодаря стараниям других и будет мнить себя королем
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:02
Много на себя берет эта звезда.....
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:00
С одной стороны он прав - он нападающий, ему должны отдавать пасы.
Но с другой - звучит не как просьба, а как требование. А требование в такой форме - это неуважение к партнёру. И почему-то такое наглое поведение черепахи не вызывает удивление
allemz
allemz
сегодня в 10:58, ред.
Знакомые слова, видна рука ментора Месси))
А вообще стандартная ситуация при рабочей атмосфере и уровне дружбы между ними. Таких моментов с десяток наберется у топ-звезд и даже больше, но видимо редакторы рассчитывают на скандал, это же Килиан))
LOpp
LOpp
сегодня в 10:58
Мбаппе — Хакими: "Ты извиняешься, но делаешь это без уважения!
старина
старина
сегодня в 10:55
Снимите него корону уже
Гость
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