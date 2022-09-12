Мбаппе — Хакими: «Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказывал претензии Ашрафу Хакими в перерыве одного из матчей парижан.
- Я клянусь, просто посмотри видео.
- Извини, если это так.
- Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы.
Этот эпизод случился в прошлом сезоне.
Где тот Мбаппе? Что это за человек нынче в майке с его фамилией на спине?
Слишком резвый темп взял француз. Если дальше так и будет, то Роналду он переплюнет ещё к своим 25-ти годам, а к 30-ти задаст новые стандарты в понятии "звёздная болезнь".
Где тот Мбаппе? Что это за человек нынче в майке с его фамилией на спине?
Слишком резвый темп взял француз. Если дальше так и будет, то Роналду он переплюнет ещё к своим 25-ти годам, а к 30-ти задаст новые стандарты в понятии "звёздная болезнь".
Но если не дай бог этот человек после моих извинений продолжает давить, и высказывать мне за то, за что я просил прощения, то за это делаю ему ещё в три раза хуже и больнее, чем первый раз
Чтобы понял, что моими "извини" и "прости" разбрасываться нельзя
Но если не дай бог этот человек после моих извинений продолжает давить, и высказывать мне за то, за что я просил прощения, то за это делаю ему ещё в три раза хуже и больнее, чем первый раз
Чтобы понял, что моими "извини" и "прости" разбрасываться нельзя